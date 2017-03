Trimestre negro para Uber: boicot, sexismo y accidentes de autos autónomos

Ooops, Uber lo hizo de nuevo.

La compañía está otra vez en boca de todos y no precisamente por algo bueno, como viene siendo costumbre en los últimos meses. En esta oportunidad un accidente entre uno de sus autos autónomos de prueba y uno conducido por un humano le han llevado a la primera plana de diarios y sitios Web del mundo entero.

Un reporte de Bloomberg asegura que el vehículo involucrado en el accidente ocurrido en Arizona, EE.UU., se encontraba en modo manual y que llevaba a dos conductores en los asientos delanteros y a nadie como pasajero en la parte trasera. Además, trascendió que el informe policial deja claro que el otro vehículo tuvo la culpa de la colisión.

La compañía ha paralizado a sus vehículos autónomos como medida de precaución. No ha habido heridos graves en el accidente.

BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it's side after a collision in Tempe, AZ.



Photos by @fresconews user Mark Beach pic.twitter.com/5NCF2KG0rW