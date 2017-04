Tributo a los 40 años de 'Star Wars' reunió a las estrellas de la saga

Agrandar Imagen Captura de pantalla: Gonzalo Jiménez/CNET

Vítores de "¡Lucas, Lucas, Lucas!" recibieron a George Lucas hoy cuando subió a la tarima del evento Star Wars Celebration en Orlando, Florida, para participar en el panel por los 40 años del estreno de la Star Wars original.

Star Wars Celebration es una convención de fanáticos de la saga que Lucasfilm auspicia desde 1999. Se ha efectuado antes en países como Reino Unido, Japón, Alemania y Estados Unidos. Este año le correspondió a Orlando ser la sede.

Este año la convención ha atraído más atención pues es la primera que se efectúa tras la muerte de Carrie Fisher, la inmortal Princesa Leia de la saga, quien falleció el pasado diciembre.

Fisher fue objeto de un conmovedor homenaje, con palabras del propio Lucas; de Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm; y de la propia hija de Fisher, la también actriz Billie Lourd, quien introdujo un video tributo a su madre.

El panel más importante del día fue el dedicado a los 40 años del debut a Star Wars Episode IV: A New Hope, estrenada el 25 de mayo de 1977. El moderador del panel fue el actor Warwick Davis, quien debutó en el cine interpretando a un Ewok en Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983).

Los 40 años de Star Wars permitió reunir en el escenario a los actores Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Anthony Daniels (C-3PO), Peter Mayhew (Chewbacca), Ian McDiarmid (Emperador Palpatine) y Hayden Christensen (Anakin Skywalker).

Todos respondieron preguntas sobre su historia personal con la saga, cómo fueron seleccionados y el impacto de estas películas en sus vidas. También se proyectó un video con imágenes del estreno de Star Wars en 1977 y las reacciones de los fanáticos a lo largo de estas cuatro décadas.

Dos estrellas de Star Wars enviaron mensajes grabados en video, pues no pudieron estar presentes: Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) y Samuel L. Jackson (Mace Windu).

Jackson bromeó diciendo que es un hecho que los Jedi pueden sobrevivir caídas desde grandes alturas. "No estoy muerto. Mace Windu está esperando su regreso", afirmó en tono jocoso.

Neeson también comentó algo parecido, afirmando que estaba en el rodaje de una película sobre Jar-Jar Binks, personaje de las precuelas odiado por los fanáticos.

Finalmente, el panel concluyó con un concierto de la Orlando Philharmonic Orchestra conducida por John Williams, que interpretó algunos de los temas más conocidos de la saga Star Wars.

La nueva entrega de la saga, Star Wars: The Last Jedi, se estrena el próximo 15 de diciembre.

