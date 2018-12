Mint Mobile

¿Buscas una nueva operadora celular? Durante las últimas dos semanas, Mint Mobile, que funciona utilizando la red de T-Mobile, ha tenido una promoción bastante tentadora: tres meses del servicio por solo US$20. Después de eso, pagarías las tarifas regulares de cuales te explicaré más en un momento.

¿Cómo podría esta oferta posiblemente mejorar? Al ser gratuito después de recibir un reembolso de Ebates: la oferta finaliza mañana y el servicio de devolución de dinero efectivo de Ebates te otorgará US$20 cuando te inscribas a la oferta de Mint Mobile de tres meses por US$20.

Si aún no tienes una cuenta de Ebates, la necesitarás. Es gratis e inscribirte es muy fácil. Incluso te dan un bono de US$10 solo por hacerlo. Lo único que requiere es tu nombre, dirección postal y correo electrónico.

Desde allí, dirígete a la página de Ebates Mint Mobile (que es el mismo enlace que he incluido arriba), luego haz clic en Comprar ahora para dirigirte a Mint Mobile. (¡Importante! Si tienes un bloqueador de anuncios en tu navegador de escritorio, asegúrate de desactivarlo temporalmente para que Ebates pueda realizar el seguimiento necesario de tu compra de Mint).

Una vez que llegues ahí, sigue las instrucciones para inscribirte a la oferta de tres meses con 5GB de datos al mes por US$20. Asegúrate de aplicar también el código promocional IRFREESHIP para ahorrar US$5 en el envío de la tarjeta SIM.

Si eres nuevo a los servicios de devolución de dinero efectivo, ten en cuenta que aunque el reembolso de US$20 debería aparecer en tu cuenta de Ebates el día después de tu compra, Ebates emite los pagos cada tres meses. Por lo tanto, no podrás obtener tu dinero en efectivo hasta el 15 de febrero, momento en el que podrás tomar el monto mediante un cheque o PayPal.

Al igual que muchos operadores, Mint Mobile cobra impuestos y tarifas, por lo que puedes terminar pagando algunos dólares al mes. Después de que hayan transcurrido los tres meses "gratis", puedes continuar con uno de sus planes estándar o, por supuesto, cambiarte a otra operadora. Mint se ha destacado por sus tarifas súper bajas que puedes pagar por adelantado: Las puedes en sumas de tres, seis o 12 meses.

Por ejemplo, para continuar con este plan de 5GB por otros tres meses, pagarías un total de US$60. Por seis meses: US$144. Y por 12 meses US$240. (No me pidas que te explique por qué, pero las mejores tarifas de Mint están en los planes de tres y 12 meses).

Para usar Mint, necesitas un teléfono desbloqueado que sea compatible con operadores GSM. Aunque no he probado el servicio por mi cuenta, he escrito sobre el servicio muchas veces y diría que la gran mayoría de los lectores se han mostrado extremadamente felices con éste.

La oferta de tres meses por US$20 ya es bastante buena. Si no te importa pasar por algunos trámites, podrás recuperar esos US$20 –una cantidad que para muchos vale la pena.