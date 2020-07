Así es el traje negro de Superman que veremos en la nueva Justice League

El director Zack Snyder lo había adelantado y ahora los fanáticos lo tienen. El Superman con traje negro existe y ya lo podemos ver.

Este 25 de julio, por motivo de la convención virtual llamada JusticeCon, el director habló de la visión de su obra, que se estrenará en HBO en 2021.

En la escena en cuestión, Alfred Pennyworth (Jeremy Irons) recibe al Hombre de Acero (Henry Cavill). El novedoso detalle es que Superman muestra un traje no visto en la versión que conocemos de Justice League. Lo puedes revisar a partir del minuto 31, en el siguiente video:

JusticeCon fue organizado por The Nerd Queens y Comic Book Debate y Snyder aprovechó para comentar varios detalles sobre este cambio. Por ejemplo, que grabaron la escena con el vestuario original (azul y rojo) porque el estudio no quería mostrar el traje negro. Sin embargo, dijo que le añadió ciertas modificaciones para que luego fuera más fácil trabajarlo en post-producción.

El director explicó que el cambio tiene sentido en la trama porque forma parte de la resurrección del personaje, ya que el tradicional, azul y rojo había sido destrozado por Doomsday.

En 2019, Snyder ya había mostrado una versión del traje negro, que no había sido utilizado en la película que terminó dirigiendo Joss Whedon. Por eso, es uno de los temas más comentados por los fanáticos sobre el llamado "Snyder Cut".

A partir de este tema, y tras bromear con el bigote de Cavill (que se tuvo que eliminar digitalmente), aclaró una de las grandes preguntas que se hacen los seguidores de la película: ¿se utilizarán las escenas que grabó Whedon?

"No hay una posibilidad en la Tierra de que una toma que fue hecha antes o después de que dejé la película, no hay forma. Preferiría destruir la película, le prendería fuego antes de usar un solo cuadro que no fotografié. Eso es un jodido dato duro", respondió el director.

Como se recordará, Snyder tuvo que dejar este proyecto por problemas personales y Whedon lo terminó.

Snyder también informó que se está trabajando en el nombre definitivo de la película, lo que implica una discusión legal. Por eso, por ahora, se le está llamando Zack Snyder's Justice League.

En Twitter, los fanáticos se entusiasmaron con el adelanto, como podemos ver en las siguientes reacciones:

Tallado por los ángeles

5 segundos de Superman han sido lo más decente de estos días en comic con 👊🏼

Su traje parece tallado por los mismos ángeles! pic.twitter.com/0o5HNIHZ4N — Pelicomic (@Peli_Comic) July 25, 2020

Bellísimo

La comparación

🎙️ Zack Snyder: "Al estudio no le parecía una buena idea mostrar el traje negro de #Superman, así que rodé de una manera en la que sabría que podría modificarlo con facilidad". #JusticeCon #JC2020 pic.twitter.com/axFKn9MLsL — Club DC Comics Spain (@ClubDCComicsESP) July 25, 2020

Brutal

Bombazo

🔥BOMBAZO🔥



📌CLIP DE LA #SnyderCut con Superman y su traje negro, revelado en la #JusticeCon pic.twitter.com/ksWyQzV2I4 — 📲 Súper Ficción 🖱 (@FiccionSuper) July 25, 2020

Lo mejor

Lo único destacable de la #JusticeCon fue ver a Superman con el traje negro. Por lo demás, una ROTUNDA DECEPCIÓN. pic.twitter.com/VYgK23ZY1D — El Séptimo Mundo Marvelita (@septimo_mundo) July 25, 2020

Pero...