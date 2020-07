The One and Only Ivan: Mira el tráiler de la película original de Disney Plus

Al igual que Lady and the Tramp y Artemis Fowl antes, The One and Only Ivan es una película original de Disney que pudo haber llegado a las salas de cine pero que finalmente tendrá su estreno en el 14 de agosto de 2020. La plataforma lanzó su primer tráiler el miércoles, 8 de julio.

Basada en la popular novela homónima escrita por Katherine Aplegate, The One and Only Ivan mezcla actores (como Bryan Cranston) y escenarios reales con animales creados en computadora de manera realista y con voces en inglés a cargo de estrellas de Hollywood, como Angelina Jolie, Sam Rockwell, Danny DeVito, Helen Mirren y Chaka Khan, entre otros.

Disney también dio a conocer el póster de la película, dirigida por Thea Sharrock (Me Before You) y con un guion escrito por Mike White (School of Rock).

The One and Only Ivan is streaming exclusively on #DisneyPlus starting August 14. 🐕 🦍 🦜 🐘 🐓 pic.twitter.com/l0yvydqncn — Disney+ (@disneyplus) July 8, 2020

La película cuenta la historia de Iván (voz de Rockwell), un gorila de 180 kilos que comparte hábitat en un centro comercial con Stella, la elefante (Jolie); Bob el perro (DeVito) y otros varios animales. Bryan Cranston interpreta al dueño del centro comercial. "Iván tiene pocos recuerdos de la jungla donde fue capturado, pero cuando llega un bebé elefante llamado Ruby, mueve una fibra profunda dentro de él. Ruby se separó recientemente de su familia en la naturaleza, lo que hace que cuestione su vida, de dónde viene y dónde quiere estar en última instancia", explica el comunicado de Disney Plus.

The One and Only Ivan se estrena el 14 de agosto en Disney Plus.