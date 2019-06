Los tuiteros formulan nuevas teorías tras ver el nuevo tráiler de La casa de papel 3

La casa de papel es una de las series más populares disponibles en Netflix y el alboroto por el nuevo tráiler estrenado este 3 de junio así lo evidencia.

Este trabajo audiovisual, que estará disponible el próximo 19 de julio, gira en torno a un grupo de bandidos de buen corazón, que buscan asegurarse un futuro robando un banco.

Ahora, te advertimos que si no has visto la segunda parte, es mejor que no sigas leyendo porque trataremos parte del argumento. Dicho esto, todos recordamos que en el capítulo final de la pasada entrega, Berlín, uno de los personajes más controvertidos, aparentemente murió. Sin embargo, el nuevo tráiler parece contradecir esa resolución, como podemos ver a continuación:

Saber el futuro de Berlín se convirtió en una obsesión de los usuarios de la red social del pajarito y por eso #LaCasadePapel se convirtió en tendencia mundial este lunes.

Estas son algunas de las reacciones de los tuiteros:

¿Lo está?

¿Serán recuerdos o Berlín si está de regreso?@NetflixES ha publicado este avance de la tercera temporada de @lacasadepapel.

¿Qué les parece? #NoticiasTVN pic.twitter.com/OWpLIL6Ikg — TVN Noticias (@tvnnoticias) June 3, 2019

Es un flashback

Sigo pensando que Berlín saldrá en forma de flashback. No me creo que esté vivo. Pero eh, ojalá. Porque es el mejor personaje de largo. — Ismael (@ismaeldiaz97) June 3, 2019

Que esto no sea un flashback por favor. Berlín es el p** amo ❤️



pic.twitter.com/SJD5j6ENZq — Maura B. (@MauraBenjumeaV) June 3, 2019





Lo que más importa

NO QUIERO DECIR QUE BERLÍN ES LO QUE MÁS ME IMPORTA DE LA SERIE PERO BERLÍN ES LO QUE MÁS ME IMPORTA DE LA SERIE https://t.co/vT5wNgeAPm — ᴀʀʏᴀ | ⎊ (@juegofthrones) June 3, 2019

Necesito respuestas

Últimos 5 segundos de la casa de papel y sale Berlín quejestoooooo pic.twitter.com/r0e8zu0SeG — Jhoncha🐉 (@jhoncha26) June 3, 2019

Está vivo

No es posible

la gente que cree que berlín está vivo luego de 38638373292 disparos #LCDP3 pic.twitter.com/YHPKjALkNO — hellen (@fullmarica) June 3, 2019

Fin

Berlin esta muerto



Al igual que tu amor



Fin pic.twitter.com/905vhj3sHV — Brandon Umber (@khal_FI) June 3, 2019