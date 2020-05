El Presidente, la serie sobre la corrupción en la FIFA, ya tiene tráiler

Amazon Prime Video

Stripers, alcohol y muchos dólares. Así son las imágenes de El Presidente, la nueva serie de , que se estrenará el 5 de junio y cuyo tráiler podemos ver a partir del miércoles 13 de mayo.

La serie se centra en Sergio Elías Cortés Jadue, presidente de la federación chilena de fútbol, quien escaló hasta convertirse en segundo vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, una de las más poderosas del mundo.

La sinopsis oficial dice lo siguiente: "Sergio Jadue, el modesto presidente de un club de fútbol de una pequeña ciudad de Chile, se encuentra inesperadamente al frente de la asociación chilena de fútbol. Ebrio de poder, se convierte en el protegido del padrino del fútbol Julio Grondona, así también en la clave del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para desmantelar el mayor plan de corrupción en el mundo del fútbol".

Andrés Parra, quien interpretó al narcotraficante Pablo Escobar en El patrón del mal y al presidente venezolano Hugo Chávez en Hugo Chávez: El Comandante, encarna a Jadue. En las imágenes, al ritmo de AC/DC, podemos ver a Karla Souza (How to Get Away with Murder), como la esposa de Jadue y a Paulina Gaitán (Diablo Guardian).

La serie, que dura 8 capítulos, tiene tres directores: Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar Armando Bo (Birdman), quien también funge como productor ejecutivo. Y según el boletín de prensa, fue rodada en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa.