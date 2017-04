Tráiler de 'Thor: Ragnarok' revela al Hulk gladiador

​

Marvel Studios reveló el lunes el primer tráiler de Thor: Ragnarok y, como se puede ver, se guardó pocas cosas de la película.

El avance revela a la villana Hela (Cate Blanchett) destruyendo el Mjolnir, el legendario martillo de Thor (Chris Hemsworth). Y muestra también el ataque de Hela a Asgard. Hela, el personaje que interpreta Cate Blanchett, es la primera villana principal de una película del Universo Marvel.

Pero la gran expectativa que hay entre los fanáticos por Thor: Ragnarok reside en que gran parte de la película tendrá lugar en el planeta del Grandmaster (Jeff Goldblum), donde se escenifican grandes peleas de gladiadores provenientes de distintos planetas de la galaxia.

El tráiler ofrece un primer vistazo en acción a los guerreros Valkyrie (Tessa Thompson) y Skurge (Karl Urban), así como el malvado Loki (Tom Hiddelston), quien contempla los combates desde un palco privilegiado.

Pero el gran momento del tráiler llegar en la toma final, en la que Thor se enfrenta a Hulk (Mark Ruffalo), enfundado en una armadura de gladiador.

Es una escena con mucho humor, lo que era de esperar pues el director de la película es el realizador neozelandés Taika Waititi, quien dirigió la comedia de culto What We Do in the Shadows (2014).

Thor: Ragnarok se estrenará el próximo 3 de noviembre.

