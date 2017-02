​

El nuevo tráiler de Guardians of the Galaxy Vol. 2 -- lanzado en la noche del Súper Bowl LI -- es toda una novedad pues es el primero que coloca los nombres de los personajes de Yondu (Michael Rooker), Nebula (Karen Gillan) y Mantis (Pom Klementieff) como integrantes de este grupo de superhéroes.

El avance sigue sin dar detalles de la trama o revelar al personaje de Ego (Kurt Russell), el misterioso padre de Star-Lord (Chris Pratt), que figura entre los enigmas que la película desvelará.

Pero sí mostró, aunque brevemente, al personaje de Ayesha, que interpreta la actriz Elizabeth Debicki (The Night Manager), que puede reconocerse en el inicio del tráiler.

Las imágenes dejan claro que la secuela mantiene el tono de primer filme: la combinación de humor con muchas escenas de acción; sobre todo, naves espaciales y armas de rayos láser por doquier, como cabe a un filme inmerso en el género de la llamada space opera.

Sus orígenes como cómic de Marvel también son reconocibles en una toma en la que se ve a Gamora (Zoe Saldana) disparando un arma que triplica su tamaño.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 se centra en las aventuras de un grupo de antihéroes mientras descifran el misterio de quién es el verdadero padre de Star-Lord.

Los Guardianes de la Galaxia está formado por Rocket (cuya voz en inglés será aportada por Bradley Cooper), Drax (Dave Bautista), un Groot diminuto, todavía bebé (con voz en inglés a cargo de Vin Diesel), Peter Quill o Star-Lord (Chris Pratt) y Gamora (Zoe Saldana).

Según la propia Marvel, Guardians of the Galaxy recaudó US$770 millones en la taquilla global en 2014, nada mal tomando en cuenta que se inspiró en un cómic de 1969 que tenía sus fanáticos pero que no era uno de los títulos más famosos de Marvel.

La secuela está escrita y dirigida por James Gunn, el mismo director del primer filme de esta saga. Guardians of the Galaxy Vol. 2 se estrena el próximo 5 de mayo en Estados Unidos.

