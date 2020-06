La comedia de Netflix sobre Eurovisión ya tiene tráiler

Netflix

El Festival de la Canción de Eurovisión es famoso, en parte, por los estrafalarios trajes y propuestas musicales de los participantes. Era cuestión de tiempo que alguien ideara hacer una comedia sobre este certamen europeo, como demuestra el primer tráiler de la película Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams, que Netflix estrena en exclusiva el 26 de junio.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "Los aspirantes a músicos Lars (Ferrell) y Sigrit (McAdams) reciben la oportunidad única de representar a su país en la competencia musical más importante del mundo y están listos para demostrar que vale la pena luchar por los sueños, sin importar lo inalcanzables que parezcan".

El pasado 16 de mayo, Netflix dio a conocer el video musical de la canción Volcano Man, que identifica a esta comedia.

El filme fue coescrito por Ferrell y Andrew Steele. Además de Ferrell y McAdams, el reparto cuenta con la participación de Natasia Demetriou (What We Do in the Shadows), Demi Lovato, Pierce Brosnan, Dan Stevens (Downton Abbey), Ólafur Darri Ólafsson y Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones), entre otros.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga –titulada en Latinoamérica Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga– se estrena el 26 de junio de 2020 en Netflix.