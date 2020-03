Trabajar desde casa te hace vulnerable a hackers. Así puedes mantenerte seguro

Angela Lang/CNET

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

Trabajar en casa puede dejarte expuesto ante hackers, incluso en tiempos normales, y estos no son tiempos normales. Con una de cada cuatro personas en Estados Unidos bajo órdenes de quedarse en casa para contener el brote del novel coronavirus, mucha gente trabaja cada vez más desde su casa, en su espacio personal, a veces con sus computadoras y teléfonos personales. Eso hace que los lugares donde un hacker puede atacar se expandan, aseguran los expertos en ciberseguridad.

En casa, es menos probable que estés protegido por un software corporativo que revise cada vínculo al que le des clic o cada archivo que descargues. Adicionalmente, tu cerebro debe estar frito por los temores en torno al contagio de una enfermedad que amenaza con saturar los sistemas de salud en todo el país y por todos los problemas logísticos que implican quedarse encerrado en casa.

"No creo que haya ninguna persona viva que haya pasado por algo de esta magnitud", dijo Eva Velásquez, presidenta ejecutiva del Centro de Recursos de Robo de Identidad, quien agregó que los sucesos actuales son distracciones que nos hacen más vulnerables a estafas.

Sin embargo, hay simples pasos que puedes tomar para limitar el riesgo. Eso es bueno porque las empresas de ciberseguridad dicen que al parecer los hackers se han vuelto más activos recientemente. Investigadores en Zscaler dicen que desde enero han visto un incremento mensual entre el 15 y el 20 por ciento de incidentes de hackeo en general y un incremento en las amenazas de hackeo que utilizan los términos "coronavirus" o "COVID-19" para engañar a los usuarios y que divulguen información sensible o que instalen software malicioso.

Limitar estos ataques podría ayudar a prevenir dolores de cabeza en el trabajo y también podría evitar que los piratas informáticos roben información que tenga tu empresa. Y dado que tu vida personal y profesional están entrelazadas en este momento, así puedes también evitar entregar tu propia información confidencial a los hackers.

Esto es lo que puede hacer para trabajar desde casa de manera más segura.

Actualiza tu software



Debido que no estás en tu oficina, tu empresa podría tener más dificultades para mantener el software actualizado de manera automática. Y es posible que no lo sepas, pero los profesionales dedicados a detener hackers dicen que mantener el software actualizado es una de las cosas más importantes que puedes hacer.

Cuando las empresas de software lanzan actualizaciones que corrigen fallas de seguridad, esencialmente le dan a los piratas informáticos una clave que les ayuda a acceder a los dispositivos que ejecutan la versión previa del software. Si actualizas tu software, estás cambiando las cerraduras, y será mucho más difícil para cualquiera irrumpir en ellos.

Por supuesto, hay posibles inconvenientes. Las actualizaciones de software en sí mismas a veces pueden causar problemas en el dispositivo, interrumpir programas que son esenciales para tu trabajo o inutilizar tu dispositivo. Sin embargo, estos problemas generalmente se notan y se abordan rápidamente. Entonces, si debes esperar para asegurarte de que no haya ningún problema sorpresa con la actualización, hazlo, pero no esperes demasiado.

Usa autenticación de dos factores



Si los hackers se las arreglan para infiltrarse en tu sistema, seguramente serían capaces de robar tus nombres de usuario y contraseñas. Eso suena de terror, pero hay algo que puedes hacer para hacer esa información mucho menos útil para los piratas informáticos. Se llama autenticación de dos factores y exige que introduzcas un código de una sola ocasión o usas un token para poder entrar luego de haber mostrado tu nombre de usuario y contraseña.

Cuando tienes esta función activa, robar tu contraseña no es suficiente para hackear tu cuenta de banco, por ejemplo —o el sistema de nómina de tu empresa. Es un paso extra, pero es una de las maneras más efectivas de detener hackers. La configuración de seguridad en los servicios de nube de Microsoft y Google usadas por muchas empresas medianas y pequeñas te permiten usar la autenticación de dos factores y revisar otras opciones para mantener tus cuentas seguras.

Evita estafas de phishing



Así como necesitas estar alerta ante posibles estafas e información falsa sobre el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, debes mantener tu guardia alta contra mensajes sospechosos que pudieran ser de estafadores o piratas cibernéticos.

Según Microsoft, 91 por ciento de los ataques cibernéticos empiezan con un correo electrónico malicioso, en lo que se conoce como phishing. Estos emails pueden tener cualquier forma o mensaje. Algunos te prometen información vital sobre la propagación del coronavirus en tu región, pero de hecho contienen un archivo malicioso que puede infectar tu computadora. Otros usan algo que se conoce como spoofing, para parecer que vienen de tu jefe, pidiéndote que le envíes dinero de manera digital con urgencia.

Al trabajar desde casa, no puedes caminar por el pasillo y pedirle a tu jefe más detalles sobre esa extraña solicitud de fondos, pero puedes confirmar vía telefónica, dijo Chris Hallenbeck, director de seguridad de información en la empresa ciberseguridad Tanium. De esa manera, dijo, no transferirías de repente US$200,000 a otra cuenta.

Robustece tu seguridad personal



Para la gente que usa una computadora del trabajo en casa, el antivirus corporativo y otras herramientas de seguridad suelen funcionar de forma predeterminada. Si tienes acceso a una VPN corporativa, puedes usarla para acceder a la red de tu empresa, donde tu empleador te estaría protegiendo mejor desde lejos.

Esto no funciona así en cualquier empresa, ya que podrían no estar preparadas para que toda la fuerza laboral use la VPN de manera simultánea, por vale la pena consultar con tu empleador al respecto. También puedes usar una VPN personal, pero eso es principalmente para proteger tu propia privacidad, ya que estos servicios no están diseñados para protegerte de software y aplicaciones maliciosas.

Si usas tu propia computadora y no puedes acceder a la red interna de la empresa, aún puedes instalar productos comerciales que escanean software malicioso que pueda robar tu información, espiarte y enviar spam a tus contactos, así como programas potencialmente no deseados, como adware.

Además, podría haber un lado positivo, dijo Hallenbeck. Si no puedes acceder a la red de tu empleador, los hackers tampoco pueden usar tu computadora para acceder a ella.