Trabajadores de Tesla dan positivo a COVID-19 tras reapertura de fábrica: reporte

Después de que Tesla reiniciara la producción en su planta de Fremont, California, unos empleados de esas instalaciones de la automotriz de vehículos eléctricos dieron positivo a COVID-19, según reportó el diario The Washington Post.

Dos trabajadores de Tesla que hablaron con el Washington Post dijeron que los supervisores de la compañía automotriz realizaron reuniones con sus equipos para informar sobre varios casos positivos de coronavirus en la planta. Los supervisores indicaron que a los afectados se les dio la indicación de permanecer en casa.

Esto ocurrió después de que el presidente ejecutivo de la empresa, Elon Musk, confirmara que los trabajadores estaban de vuelta en el trabajo el 11 de mayo, a pesar de no haber recibido la autorización del gobierno local. Mediante un tuit, Musk afirmó que su decisión iba en contra de la orden de confinamiento por coronavirus del condado de Alameda, y dijo que estaba dispuesto a ser arrestado.

Tesla y el condado donde está la fábrica llegaron a un acuerdo el 12 de mayo. En un comunicado, el condado de Alameda dijo que trabajarían junto con el Departamento de Policía de Fremont para "verificar que Tesla se adhiera al distanciamiento social y que se acordaron las medidas de salud y seguridad para la seguridad de sus trabajadores mientras se preparan para la reiniciar la producción".

Sin embargo, una parte del acuerdo no se respetó, ya que Tesla debería haber reabierto el 18 de mayo y no el 11 de mayo. Es posible que existieran casos de COVID-19 en la plata que no fueron reportados, porque Tesla "no estaba obligado a informar sobre casos conocidos" antes del acuerdo, según funcionarios del condado.

De acuerdo con el reporte recién publicado, la planta de Tesla cuenta con aproximadamente 10,000 empleados, quienes están distribuidos en varios turnos. Los empleados deben utilizar máscaras y limitar el contacto con otras personas en las salas de descanso y mientras utilizan maquinaria pesada.

Sin embargo, los empleados que hablaron con el Washington Post indicaron que actualmente no se están respetando las reglas de distanciamiento social en la fábrica, aunque sí el uso de mascarillas.