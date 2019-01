TP-Link, del hogar inteligente de Kasa, agrega 7 nuevos productos en CES 2019

TP-Link Kasa

La línea TP-Link de Kasa de productos para el hogar inteligente se expandirá este año con la adición de varios nuevos dispositivos. Hemos estado probando los enchufes inteligentes TP-Link e incluso las regletas multicontactos inteligentes, y descubrimos que son confiables y fáciles de usar con la muy bien diseñada app de Kasa. en el CES, la compañía presumirá sus nuevos productos.

La línea incluye un timbre con video, una cámara de seguridad inalámbrica para exterior, un muy asequible sistema de cámaras de seguridad para interior, un interruptor de luz con asistente de voz integrado, un enchufe para exterior y una línea de luces LED. Para redondear la oferta actual de cámaras inteligentes, bombillos, luces y enchufes, estos productos estarán disponibles durante el primer semestre de 2019.

Videotimbre inteligente

El timbre de Kasa llega equipado con un sensor de imagen de alta definición con resolución de 2K con HDR y un LED infrarrojo para visión de día y de noche. Cuenta con micrófono integrado y una bocina con control de ruido y eco para audio de dos vías. Tiene detección de rostros en el mecanismo de inteligencia artificial del timbre y puede entrenarse para reconocer rostros y alertar sobre extraños. El timbre cuenta con capacidad de dos días de historial de video gratis y puedes actualizar ese plan a través de una suscripción en Kasa Care. Se espera que el timbre sea lanzado en la primera mitad de 2019. La información de precios aún no está disponible.

TP-Link Kasa

Sistema de cámaras de seguridad para exterior inalámbricas

Con una batería recargable integrada, el sistema de cámaras de seguridad de Kasa se puede adquirir con una, dos o tres cámaras y un hub. Las cámaras admiten video en vivo HD de 1080p e incluyen audio bidireccional, así como visión nocturna. Puedes ver las grabaciones de la cámara en la aplicación Kasa en su dispositivo iOS o Android. El hub de la cámara aumenta la duración de la batería de la cámara y agrega una función de sirena y grabaciones de audio que hacen parecer que hay gente en tu hogar. Los clips grabados se pueden almacenar gratuitamente durante dos días y puedes comprar planes de 14 o 30 días. Se espera que el sistema sea lanzado durante la primera mitad de 2019. La información de precios aún no está disponible.

TP-Link Kasa

Cámara de seguridad para interior

La nueva cámara Smart Spot Indoor Secutiry de Kasa presume tener 1080p HD, con audio de dos vías, video con un ángulo de visión de 130 grados y visión nocturna, lo que permite mantener un ojo en tus cosas en casa. Envía video en vivo a tu teléfono inteligente, o a pantallas inteligentes de Alexa o Google Assistant. Puedes establecer múltiples zonas de actividad, recibir alertas instantáneas e imágenes cuando se detecte movimiento o algún sonido y puedes almacenar la actividad, como una foto, hasta por tres horas. Es de fácil actualización para grabar video, almacenamiento en la nube y otras funciones a través de los planes de suscripción de Kasa Care. Se espera que esta cámara (KC100) sea lanzada durante la primavera de 2019 con un precio de lista de US$50.

TP-Link Kasa

Interruptor inteligente con asistente de voz

Kasa no ha anunciado qué asistente virtual será con la que opere su nuevo interruptor, pero el equipo asegura que tendrá integrados dos micrófonos y una bocina. Podrías interactuar directamente con el asistente virtual a través del interruptor. El diseño es similar al del Ecobee Switch Plus, cuya reseña está en inglés disponible. El interruptor también incluye detección de movimiento a través de un sensor y tiene luz nocturna. El Smart Wi-Fi Light Switch de Kasa con asistente de voz se espera para la primera mitadl del 2019. Los precios aún no han sido anunciados.

Tp-Link Kasa

Tomacorriente inteligente

El Wi-Fi Power Outlet de Kasa es un tomacorriente que se conecta a la pared y ofrece dos enchufes y sustituye a la insípida versión tradicional. Como los otros tomacorrientes de Kasa incluye programación automática y asistente de voz. El Smart Wi-Fi Power Outlet de Kasa estará disponible en febrero de 2019 con un precio de lista de US$40.

TP-Link Kasa

Enchufe para exteriores

Este nuevo enchufe para exteriores incluye dos entradas que se pueden controlar de manera individual y resistentes al clima. Los enchufes de exterior son una gran solucón para automatizar y programar luces exteriores, decoración de luz y otros dispositivos para el jardín. Tendrías, además, compatibilidad con el app de Kasa. El Smart Wi-Fi Outdoor Plug de Kasa estarádisponible en febrero de 2019 con un precio de lista de US$45.

Franja de luz LED

Las franjas de luz de Kasa son de dos metros de largo y cuentan con ocho secciones controlables individualmente. Puedes programar cada sección con un color, brillo o efectos de luz diferentes. El app de Kasa vincula estas luces con las otras luces Kasa o enchufes para crear una sola escena en todo un cuarto o toda la casa. El Smart Light Strip de Kasa estará disponible durante la primera mitad del 2019. La información de precios aún no está disponible.

Los productos de inteligencia artifical de Kasa se sumarán con los planes de suscripción de Kasa Care durante el 2019. Esto incluye productos como la detección de personas, reconocimiento facial y resúmenes de video. Kasa está impulsando fuertemente sus productos de cámaras de hogar inteligente y soluciones de electricidad e iluminación. Nos aseguraremos de probar todos estos nuevos productos durante el año.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.