Daniel Leal-olivas / AFP/Getty Images

Toys 'R' Us parece tener los días contados.

Este lunes la gigantesca e icónica minorista de juguetes podría anunciar el cierre de sus 800 tiendas en Estados Unidos, una cifra mucho mayor a las 184 tiendas cuyo cierre ya había dado a conocer, reportó el Wall Street Journal. La razón por la posible liquidación de los activos de Toys 'R' Us es una deuda de cerca de US$5,000 millones que Toys 'R' Us intentaba pagar con una reestructuración de sus operaciones.

La juguetería declaró en septiembre la bancarrota conocida como capítulo 11 que le dio más tiempo para encontrar cómo pagar su deuda. Sin embargo, casi seis meses después, la minorista no ha podido reorganizarse lo suficiente para salir de la bancarrota. Una posible manera de pagarle a los acreedores es cerrar todas las tiendas y liquidarlas con el tipo de bancarrota llamado capítulo 7. Se siguen considerando otras opciones, según le dijeron al Journal.

Un portavoz de Toys 'R' Us se rehusó a darnos un comentario.

Toys 'R' Us no es la única minorista que ha enfrentado el cierre de sus tiendas físicas. RadioShack, Macy's y JCPenney han sido afectadas por el cambio de comportamiento de los consumidores, muchos de los cuales prefieren la comodidad de comprar en línea en Amazon o de visitar tiendas como Walmart y Target donde pueden encontrar todo tipo de productos a la vez. Las 184 tiendas de Toys 'R' Us pautadas para cerrar lo harían para mediados de abril.