Toys R Us volverá a abrir algunas tiendas este año: reporte

Sean Hollister/CNET

Esta Navidad es posible que hagas tus compras en Toys 'R' Us, según reportó Bloomberg, a pesar de que la minorista liquidó sus tiendas en marzo de 2018.

Toys 'R' Us abriría una media docena de tiendas y un sitio de comercio digital a tiempo para el fin de año, según las fuentes del medio.

Si el exejecutivo de Toys 'R' Us, Richard Barry, quien ahora lidera una nueva entidad llamada Tru Kids Inc. se sale con la suya, abriría tiendas de unos 10,000 pies cuadrados, un tercio del tamaño de las originales. Estas localidades también tendrían espacios más interactivos para niños. Además, se ha sugerido que la nueva versión de Toys 'R' Us tendría un modelo de negocio diferente porque solo después que los consumidores compren los productos es que la compañía le pagaría a sus vendedores.

Según Bloomberg, una portavoz de Tru Kids dijo que la empresa aún no estaba lista para compartir detalles sobre su estrategia en EE.UU. Al momento de su liquidación, Toys 'R' Us generaba US$7,000 millones en ventas anuales en el país desde sus más de 700 tiendas.