Toy Story 4 llegó a US$1,000 millones en taquilla y Disney impone un récord

Disney/Pixar

La película Toy Story 4 alcanzó el jueves la cifra de US$1,001.2 millones de recaudación global, convirtiéndose en el sexto filme que lo logra en 2019, con cinco de ellos pertenecientes a Disney, lo que impone un récord para un estudio de Hollywood, según registró la página Web Box Office Mojo.

Si bien Toy Story 4 debutó con éxito en los cines aunque por debajo de las proyecciones de los analistas, la película animada mantuvo el interés del público, al punto que se convirtió en el cuarto título del estudio de animación Pixar que lograr superar los US$1,000 millones en la taquilla.

Disney se erige como el primer estudio con cinco películas que han alcanzado estas cifras de recaudación en un mismo año. Toy Story 4 se unió así a un selecto grupo formado por Aladdin, The Lion King, Captain Marvel y Avengers: Endgame.

La revista Variety añadió que Disney batió un récord impuesto por el mismo estudio en 2016, cuando cuatro películas recaudaron más de US$1,000 millones en la taquilla global: Zootopia, Finding Dory, Rogue One: A Star Wars Story y Captain America: Civil War.

Además, en los meses restantes Disney tiene previsto estrenar Frozen 2, Maleficent: Mistress of Evil y Star Wars: The Rise of Skywalker, tres títulos con potencial de llegar a los US$1,000 millones en la taquilla y, de hacerlo, impondría un nuevo récord en Hollywood.