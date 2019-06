Toy Story 4: El reto de hacer la secuela de una saga perfecta

Este 21 de junio, Pixar se atreverá a estrenar la cuarta entrega de Toy Story, una de las franquicias animadas más adoradas de todos los tiempos. ¿Cuál es el mensaje que la casa de animación quiere enviar con Toy Story 4? Pues, se lo hemos preguntado a sus creadores.

Toy Story puso a Pixar Animations Studios en el mapa en 1995. El primer largometraje animado por computadora de la empresa rompió no solo los paradigmas de lo que se podía hacer con la tecnología de la época, sino que nos introdujo a una serie de personajes comparables a los más famosos de la historia de los dibujos animados: Woody, Buzz Lightyear y muchos otros juguetes que han hecho reír y llorar a varias generaciones.

Rotten Tomatoes, sitio que se encarga de estimar el consenso de la crítica, le da calificaciones perfectas a Toy Story y Toy Story 2 (100 puntos), y 99 a Toy Story 3. Metacritic, su competencia, también las califica muy alto (Metacritic es de CBS, casa matriz de CNET en Español). Toy Story 4 se estrena el 21 de junio en Estados Unidos.

Cuando Toy Story 3 se estrenó en 2010, a muchos nos pareció una blasfemia. ¿Cómo se atreve Pixar a resucitar a los personajes que habíamos dejado por la paz, sanos y salvos y aún muy queridos, en 1999 tras el estreno de Toy Story 2?. Pero tras las excelentes reacciones, la crítica y la audiencia acogió el esfuerzo como una digna despedida.

Nueve años después, llega Toy Story 4. Por un lado, es el retorno de personajes queridos por varias generaciones. Por el otro, podría confirmar el miedo que sentimos muchos de lo que haría Disney con Pixar cuando la compró en 2006 por US$7,400 millones: que exprimiría hasta el cansancio sus historias y sus personajes. (Desde 2006, Pixar —de la mano de Disney— ha estrenado seis secuelas: Toy Story 3, Cars 2, Monsters University, Finding Dory, Cars 3 e Incredibles 2; antes de la compra, la única secuela había sido Toy Story 2).

Por supuesto, esto genera muchas preguntas: ¿Por qué se atreven a seguirse metiendo con Woody y sus amigos? ¿No tienen miedo de arruinar la franquicia? ¿Cómo hacer en 2019 una película inspirada en una obra de 1995?

También, con la partida de John Lasseter, quien escribió y dirigió la primera y segunda entrega de Toy Story, escribió la tercera, y quien recientemente salió de Pixar tras ser acusado de acoso sexual, es importante saber cómo percibieron la ausencia del incluyente ejecutivos los creadores de Toy Story 4.

Pues, tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas de Pixar en Emeryville, California y charlar con los productores Mark Nielsen (Cars, Cars 2) y Jonas Rivera (Inside Out, Coco) y el director Josh Cooley, que se estrena como director en Toy Story 4.

La entrevista está editada en favor de la claridad y brevedad.

CNET en Español: Obviamente, tenemos que hablar de esta franquicia. ¿Cuál es la principal diferencia entre Toy Story y Toy Story 4? ¿Qué ha cambiado y qué se mantuvo igual?

Josh Cooley: Uno de los principales cambios es Woody como personaje principal. La primera vez estaba celoso y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ser el juguete favorito. En la número cuatro tuvimos que tomar en consideración que ya le han pasado muchas cosas. Y no podía volver a sentirse celoso porque ya aprendió esa lección. Así que revisamos mucho los otros filmes para asegurarnos de que no volveríamos a intentar lo que ya se ha hecho antes, lo cual es difícil de hacer en la número cuatro.

Mark Nielsen: La tecnología es otra cosa que cambió mucho, por supuesto, desde la primera. Toy Story fue la primera película animada por computadora. Y es increíble lo que puedes hacer ahora y el realismo que puedes lograr con Renderman [el software de Pixar para crear imágenes en 3D]. Así que esa es otra cosa que realmente avanzó en esos 25 años.

Jonás Rivera: Creo que lo que se ha mantenido igual en estas películas es que a fin de cuentas siempre tratan de las relaciones entre estos personajes. Es un excelente reparto. Así que nos esforzamos mucho para poder honrar eso, pero [también] sacudirlo un poco. Quizá, por ejemplo, haciendo una película que toma a Woody y lo muestra desde otra perspectiva. Pero que aún tiene encanto y las relaciones y las amistades que la audiencia, y nosotros, amamos.

CNET en Español: En 1995 había muchas limitaciones en cuanto a la tecnología. En 2019, ¿cuál es el reto cuando quieren emular la misma estética de los personajes, pero con tecnología mucho más avanzada?

Cooley: La estética de Toy Story es de formas exageradas pero con texturas realistas y nuestras texturas hoy en día son tan realistas que son impresionantes. Quisimos mantener eso, y también la iluminación teatral. Así que no queríamos alejarnos de eso, y queríamos asegurarnos de que aún se sintiera como Toy Story. Pero con tomas más cercanas y con movimientos de cámara más realistas. Estábamos muy conscientes [de eso] cuando estábamos haciendo la película.

CNET en Español: Dos de ustedes [Cooley y Rivera] fueron practicantes en esta empresa. ¿Era un sueño de ustedes trabajar en una franquicia como Toy Story? ¿Qué los trajo a Pixar?

Rivera: Llegué a Pixar antes de Toy Story. Toy Story estaba en desarrollo, y fui un practicante en esa película. [Mira a Cooley]. ¿Tú trabajaste en Cars, verdad? [Cooley asienta]. Toy Story es obviamente el corazón de Pixar, es el ADN del estudio. Es como nuestro Mickey Mouse y Donald Duck, por decir algo. Con este filme, abrazan de alguna forma toda mi carrera. Así que sí, es casi surreal hablar de esto porque por la mitad de mi vida he estado rodeado de estos personajes y ha sido un honor.

Cooley: Totalmente. Cuando comencé jamás hubiera imaginado que estaría aquí ahora hablando de que trabajé en Toy Story 4. Pero me lo pasé tan bien haciendo esta cinta y es tal honor trabajar con estos personajes que son amados alrededor del mundo que solo pensar en ello es una locura.

CNET en Español: Las tres primeras películas tienen calificaciones perfectas en plataformas como Rotten Tomatoes. ¿Por qué meterse con algo perfecto?

Nielsen: Ese es el reto. Amamos muchísimo a estos personajes. Yo comencé en A Bug's Life y también he estado aquí por mucho tiempo. Y nos importan tanto esto que tomamos esa responsabilidad y la abordamos como un reto. No lanzaríamos esto al mundo si no nos sintiéramos muy bien hacia ello. Así que trabajamos continuamente la historia una y otra vez para intentar hacerla tan sólida como tenía que ser para realmente conectar con ella emocionalmente, y de la forma en que las audiencias a quienes se las mostramos como prueba comenzaron a conectar con ella: con el humor y con las emociones. Así que la hicimos pasar por todo los últimos cuatro o cinco años hasta que sentimos que teníamos algo de lo que realmente nos sentimos orgullosos y que consideramos pertenece a la familia de las películas de Toy Story.

CNET en Español: ¿Se sintió la ausencia de John Lasseter en el proceso? ¿Estuvo involucrado en algún momento?

Rivera: Sí, estuvo involucrado al principio y, obviamente, siendo Toy Story, él fue la fuente de la original. Pero creo que Toy Story ha tenido muchas, excelentes figuras paternales. No solamente fue John, por supuesto, incluso en la original. Estuvo John Ranft [cocreador de la historia] y estuvieron Andrew Stanton [coguionista], Lee Unkrich [coeditor], Pete Docter [cocreador de la historia]. Y Andrew y Lee y Pete son productores ejecutivos [de Toy Story 4]. Obviamente, hubo un gran cambio, pero este lugar es muy fuerte y todos nos involucramos y ellos [Stanton, Unkrich y Docter] se involucraron más y simplemente nos reorganizamos y volvimos al trabajo. Es una red colaborativa de artistas y directores y escritores. Incluso la gente de otros filmes aparecía y ayudaba. Así que nos enfocamos en nuestro trabajo y nos enfocamos en la película e hicimos la cinta que queríamos hacer.

Cooley: Sí, nuestra meta desde el primer día era hacer una película que se ganara el título de Toy Story 4, y eso fue lo que hicimos.

Toy Story 4 se estrena el 21 de junio en Estados Unidos y otras partes del mundo.

