ToTok regresa a Google Play tras ser acusada de espionaje

ToTok

La popular aplicación de mensajería ToTok, vuelve a aparecer en Google Play después de ser eliminada en diciembre, luego de ser acusada de ser una herramienta de espionaje utilizada por los Emiratos Árabes Unidos para rastrear las actividades de quienes la descargan.

Apple y Google eliminaron el app de sus tiendas de aplicaciones tras la noticia que reportó The New York Times el 23 de diciembre, solo unos meses después de su lanzamiento, pero ToTok volvió a estar disponible para descarga en Google Play Store desde el 4 de enero, según un tuit de la propia compañía. Tras la eliminación del app, los cofundadores de ToTok, Giacomo Ziani y Long Ruan, negaron taxativamente en una publicación de su blog que el app se pudiera utilizar para espiar y añadieron que un análisis técnico realizado por un ex empleado de la NSA, concluyó que ToTok "simplemente hace lo que dice hacer y nada más".

De acuerdo con la descripción actual en Google Play de app,ToTok ha obtenido varias actualizaciones, entre las que se encuentran el modo en que la aplicación realiza solicitudes de datos de usuario y sincroniza la información de la lista de contactos. Por el momento el app solo ha vuelto a Android ya que en el momento de la redacción pudimos comprobar que no está disponible en App Store.

Recientemente, otra popular app, TikTok, también ha sido acusada de prácticas de espionaje. Una demanda colectiva contra la aplicación presentada en una corte federal de California el 27 de noviembre, alega que incluye software de vigilancia chino.

Según reportes, tras esta demanda su empresa matriz, Bytedance, están considerando vender una participación mayoritaria de la red social a alguno de sus inversionistas —como SoftBank o Sequoia Capital—, para proteger el negocio de una posible caída en el valor de las acciones.