El app de mensajería ToTok es una herramienta de espionaje: reporte

ToTok

Una aplicación de mensajería anunciada como "una forma segura de chatear con amigos y familiares" es en realidad, según funcionarios estadounidenses, una herramienta de espionaje utilizada por los Emiratos Árabes Unidos para rastrear las actividades de quienes la descargan, reportó The New York Times el 23 de diciembre.

La aplicación, que debutó hace apenas unos meses, se ha descargado a millones de dispositivos en todo el mundo y podría ser una herramienta de vigilancia masiva capaz de monitorear cada conversación, movimiento, relación, cita, sonido e imagen de sus usuarios.

La mayoría de los usuarios de la aplicación están en los Emiratos Árabes Unidos, pero la aplicación también tuvo muchas descargas recientemente en Estados Unidos.



Algunos expertos en seguridad informática sugieren que la compañía detrás de ToTok, Breej Holding, es un frente para DarkMatter, una empresa de ciberinteligencia y piratería con sede en Abu Dhabi que emplea a funcionarios de inteligencia de los Emiratos Árabes, ex empleados de la Agencia de Seguridad Nacional y ex operativos de inteligencia militar israelíes, según el diario.



La aplicación se eliminó recientemente de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, pero seguirá funcionando hasta que los usuarios la eliminen de su dispositivo. Los representantes de Apple y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por CNET. Breej Holding no pudo ser contactado para hacer comentarios.



Las acusaciones con respecto a ToTok se producen en medio de una mayor preocupación respecto de los gobiernos que utilizan secretamente aplicaciones para recopilar información sobre sus usuarios.



TikTok, la popular aplicación china conocida por sus videos de 15 segundos, ha sido acusada recientemente de recolectar ilegalmente y en secreto grandes cantidades de datos de usuarios y enviarlos a China. A principios de este mes, se presentó una demanda colectiva contra TikTok y, según los informes, el gobierno de Estados Unidos también está investigando la aplicación en busca de posibles riesgos de seguridad. Las preocupaciones de ciberseguridad llevaron a la Marina de Estados Unidos a prohibir la aplicación en los dispositivos móviles del propio gobierno.