Tony Hawk's Pro Skater: El magnífico –y merecido– retorno de un clásico

Durante la última semana me he sentido como un niño otra vez: estoy practicando mis ollies y deslizándome entre descansabrazos y escaleras. Pero ya no con una patineta física, sino con mi mando de juego mientras disfruto del excelente trabajo que Activision hizo por relanzar Tony Hawk's Pro Skater.

Nota del editor: Este análisis se hizo con una copia del juego provista por la productora y se jugó en una Xbox One S.

Para los que, como yo, han crecido con una consola de juegos desde la infancia, es casi una obligación haber jugado Tony Hawk's Pro Skater, ya sea porque lo tenías en tu colección o porque era un juego que no podía faltar en las visitas a la casa del mejor amigo después de la escuela. Y para jugarlo no tenías que ser un amante de las patinetas.

Ya no tengo, ni de cerca, los mismos 10 años de cuando lo jugué por primera vez, pero les juro que lo volví a disfrutar —y lo estoy disfrutando— como si fueran los años 90. Esta nueva edición, que sale a la venta este viernes 4 de septiembre para PC, Xbox y PlayStation, nos trae los mismo niveles, mismos efectos y misma música, pero todo remasterizado para verse de lujo en las actuales consolas.

El juego, en su versión remasterizada, nos lleva a las calles de ciudades estadounidenses pero dejamos atrás los personajes y la ropa con poco detalle para ahora ver diferentes estilos de prendas y rostros, como el del mismísimo Tony Hawk, notablemente mejor definidos.

En la nueva edición de Tony Hawk's tendrás que hacer lo mismo que en sus primeras dos ediciones lanzadas antes del cambio de siglo: deberás patinar en diferentes escenarios hasta atrapar las cinco letras de la palabra "Skate" y finalizar el nivel. Entre más trucos alocados hagas, más puntos podrás conseguir. El chiste en estas pistas no simplemente es acabar pronto, sino acabar con una buena puntuación y con más y mejores trucos dominados.

Hasta este momento, si jugaste a las entregas originales, sabrás que nada ha cambiado. Pero aquí entra lo nuevo, pues Activision agregó la opción de obtener diferentes premios después de las partidas para poder modificar tu apariencia con nuevas opciones de ropa. De esta forma, cuando entres al modo multijugador en línea, tendrás un look diferente al del resto.

Y te preguntarás: ¿modo multijugador? Pues sí, Activision agregó un modo multijugador en el que tendrás que competir contra otros patinadores de control y demostrar quién es el mejor de la pista. No he probado muy a fondo este nivel, pero se ve interesante para comprobar que eres el amo de la patineta y sin sudar ni una gota y sin rodilleras. Y además del multijugador en línea, ahora hay un modo en el que podrás construir tus propias pistas para practicar o para subirlas a los servidores de la productora y que otros jugadores las prueben.

Conclusión: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

"Recordar es vivir" dice la sabia frase, y recordar es justamente lo que Tony Hawk's ha hecho en mí. He vuelto a vivir mis años de infancia mientras disfruto el juego, con todo lo que han mantenido de las primeras ediciones, y también con lo renovado. Tony Hawk's Pro Skater 1 +2 es un gran juego para volver a disfrutar si fuiste de los afortunados que tuvieron las primeras dos ediciones; pero también es fácil de recomendar para los primerizos.

Es difícil que una remasterización o renovación de un juego dé en el clavo para ofrecer una buena experiencia que sea el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo sin parecer un regreso obligado que se hizo más por la cartera que por los jugadores, pero Activision consiguió ese equilibrio con Tony Hawk's Pro Skater, un juego al que es difícil decirle no. Sobre todo por su accesible precio desde US$40.