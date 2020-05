Tony Hawk's Pro Skater vuelve remasterizado en septiembre

Agrandar Imagen Activision

Tony Hawk, el aclamado patinador profesional, vuelve a las consolas actuales con la remasterización de su juego Tony Hawk's Pro Skater.

Activision anunció el martes 12 de mayo que Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, estará disponible en el otoño en Xbox, PlayStation y PC. El juego saldrá a la venta oficialmente el 4 de septiembre y una beta estará disponible este mismo verano.

"La serie original de Tony Hawk Pro Skater es un factor importante en la evolución de los trucos modernos de skateboard e inspira a muchos de los skaters profesionales que conoces y amas hoy", dijo en el comunicado Tony Hawk. "Estoy emocionado de ayudar a inspirar a una nueva generación de skaters y jugadores, y fanáticos existentes, para que el deporte crezca aún más".

Activision, distribuidora del juego, dijo que la remasterización del título —lanzado originalmente en 1999— está pensada para Xbox One, incluyendo Xbox One X, PlayStation 4 y PlayStation Pro, pero no se mencionaron las consolas Xbox Series X y PlayStation 5. El juego también estará disponible para PC a través de Epic.

Activision promete alta definición con esta remasterización, manteniendo los niveles y patinadores originales, los trucos tradicionales, así como nuevas adiciones y la adición de un modo multijugador en línea. Los jugadores podrán crear sus propios centros de patinaje y se podrán compartir con amigos. Asimismo, la banda sonora original estará presente con so toque de remasterización.

Tony Hawk's Pro Skater estará disponible por US$39.99 en la versión básica del juego, la versión de lujo por US$49.99 y una versión de colección —que incluirá una patineta real— por US$99.99.