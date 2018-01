‘Tomb Raider’: más acción y menos tesoros en el nuevo tráiler

El segundo tráiler oficial de la película Tomb Raider, basada en el popular videojuego, pone el foco en la historia de origen del personaje de Lara Croft, que interpreta la ganadora del Oscar, Alicia Vikander.

Por supuesto, no sería una película de Lara Croft si no hubiera un tesoro de por medio, pues a fin de cuentas esta heroína es la versión femenina de Indiana Jones: una aventurera que explora lugares exóticos en busca de fortunas perdidas ocultas en ruinas arqueológicas.

La sinopsis oficial de la película ya está disponible.

Lara Croft es la hija ferozmente independiente de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Ahora, ya una mujer de 21 años de edad sin ningún propósito real en la vida, Lara surca las caóticas calles del moderno este de Londres como un mensajero en bicicleta. Dejando todo detrás, Lara busca el último destino conocido de su padre: una legendaria tumba en una isla mítica que podría estar en algún lugar de la costa de Japón. Pero su misión no será fácil; solo llegar a la isla será extremadamente peligroso.

La película es dirigida por Roar Uthaug (The Wave) y cuenta con la participación de Walton Goggins (The Hateful Eight) como el villano Mathias Vogel; Daniel Wu en el papel de Lu Ren, el capitán del barco que ayuda a Lara a buscar a su padre; Dominic West como Richard Croft, el padre de Lara; y Hannah John-Kamen, quien encarna a Sophie, la mejor amiga de la protagonista.

Tomb Raider se estrena el próximo 16 de marzo en Estados Unidos.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.