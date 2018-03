Twitter @TombRaider

Lara Croft es uno de los personajes femeninos de videojuegos más famosos de la historia. Debutó en el juego Tomb Raider, en 1996 y desde entonces ha protagonizado 12 títulos de esta saga, convirtiendo a Lara Croft en un icono de la cultura pop, con su imagen estampada en camisetas, portadas de revistas y todo tipo de merchandising.

El personaje fue adaptado al cine con Angelina Jolie en el papel principal, en dos películas: Lara Croft: Tomb Raider (2001) y Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003).

Y ahora le corresponde a la actriz sueca Alicia Vikander -- ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto en 2016 por The Danish Girl -- interpretatar a Lara Croft en la película Tomb Raider, que se estrena el próximo 16 de marzo en Estados Unidos.

Tomb Raider es dirigida por Roar Uthaug, realizador de la aclamada película noruega The Wave (2015), y se inserta dentro del género de cine de acción.

Fechas de estreno

Tomb Raider se estrena el 16 de marzo de 2018 en Estados Unidos, México y España.

Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft podrá verse a partir del 15 de marzo de 2018 en Argentina.

Sinopsis

Lara Croft (Alicia Vikanker) es la hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente. Ahora, ya una mujer adulta, decide emprender un viaje para resolver el enigma de lo que ocurrió con su padre, cuyo último destino conocido fue una tumba perdida en una isla mítica del Océano Pacífico.

Elenco

Junto a Vikander, la película Tomb Raider incluye en su reparto a Dominic West (The Wire) en el papel del padre de Lara Croft; Walton Goggins (The Hateful Eight), como el villano Mathias Vogel; la estrellla asiática Daniel Wu (Into the Badlands), en el rol de Lu Ren; y, finalmente, Kristin Scott Thomas y Derek Jacobi, en papeles secundarios.

Tráiler

De Tomb Raider se han dado a conocer dos avances oficiales, que ponen el foco en el personaje y en las escenas de acción.

Reseña o crítica



Todavía no hemos visto Tomb Raider. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

