El guion de Spider-Man 3 es 'loco', dice Tom Holland

Chuck Zlotnick

El actor Tom Holland tiene contrato para protagonizar una película más del Hombre Araña dentro del Universo Cinematográfico Marvel, y esta semana dijo a Inquirer.net que Spider-Man 3 empezará a filmarse en julio en Atlanta, Georgia, y que su historia es "absolutamente loca".

La tercera entrega será dirigida por Jon Watts con un guion escrito por Chris McKenna y Erik Sommers. Nada se sabe del título o de la trama del filme, pero Holland confirmó que la actriz Zendaya participará "definitivamente" la película, interpretando de nuevo al personaje de MJ. "En lo que concierne a la relación entre Peter (Parker) y MJ, no estoy seguro de qué será de ella", añadió Holland.

En la entrevista, Holland fue consultado sobre si Spider-Man aparecería en otras películas de Marvel actualmente en rodaje, como Eternals o Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, pero Holland dudó que eso pase. "No estoy seguro sobre lo que ellos (Marvel) quieren que haga", explicó.

Spider-Man 3 tiene su estreno previsto en 2021, aunque aún no hay fecha oficial definida.