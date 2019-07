Tom Hanks es tu adorable vecino en el primer tráiler de Mister Rogers

Tristar Pictures

Quizás no sea muy conocido fuera de Latinoamérica y Europa, pero en Estados Unidos Fred Rogers es un icono de la televisión estadounidense, querido y recordado por haber sido el presentador del programa Mister Rogers' Neighborhood, que se transmitió de 1968 a 2001.

Pues ahora Tom Hanks da vida al célebre educador y presentador en una película biográfica de su vida, A Beautiful Day in the Neighborhood, que se estrena en cines el 22 de noviembre y de la que fue difundido su primer tráiler el lunes.

La película pone el foco en la amistad de la vida real entre Fred Rogers (Hanks) y el periodista Tom Junod, (Matthew Rhys). El artículo de Junod, Can You Say... Hero?, publicado originalmente por la revista Esquire en 1998, fue la inspiración para la película.

