Tom Cruise y Elon Musk producirían la primera película en el espacio exterior

Tom Cruise quiere enfrentar una nueva misión, que hace unos años atrás parecía imposible: filmar la primera película en el espacio exterior.

Según la página Web Deadline, el actor de 57 años está trabajando el proyecto en asociación con la empresa estadounidense de transporte aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Deadline dio la primicia este 4 de mayo y aseveró que Cruise, SpaceX y la NASA se unirían en "la primera película narrativa, una aventura de acción, que se rodará en el espacio exterior".

Para Cruise, que suele rodar las escenas de acción sin dobles, marcaría un nuevo hito en la historia del cine, mientras que para Musk sería su segunda película como productor.

En 2005, Musk fue acreditado como productor ejecutivo de Thank You for Smoking, película de Jason Reitman. Además, su compañía SpaceX fue el tema central del documental Mars: Inside SpaceX (2018), un perfil sobre esta empresa.