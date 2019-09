Tokio 2020: ¿Veremos a Lionel Messi o a Lebron James?

Ronald Martinez, Getty Images

Estados Unidos, sin las máximas estrellas de la NBA, decepcionó en el pasado Mundial de Baloncesto 2019, que se jugó en China al finalizar séptimo. ¿Volverán los mejores para los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

"Es una posibilidad", dijo LeBron James a The Athletic, cuando se le preguntó si competiría en el torneo olímpico. "Depende de cómo me sienta. Me encantan los Juegos Olímpicos", dijo el estrella de la NBA y actual jugador de Los Angeles Lakers.

Al igual que Estados Unidos, Argentina, con Lionel Messi como capitán, decepcionó en la Copa América 2019. ¿Buscará Messi la revancha en Tokio? Primero, su selección tiene que clasificarse, pues los dos representantes de Sudamérica salen de un torneo que se realizará a principios de 2020. Pero ese no es el gran problema.

Tokio 2020 se disputará entre julio y agosto de 2020. En julio se desarrolla la pretemporada de muchos equipos españoles, como el Barcelona, donde juega "La Pulga". En esos meses se planifican partidos amistosos, que funcionan para tomar ritmo y a los clubes para ganar dinero. Los empresarios que organizan estos encuentros, regularmente exigen la presencia de los mejores jugadores, como Messi.

Algo parecido sucede con el béisbol. Los peloteros que hacen vida en la Major League Baseball están en plena temporada en Estados Unidos durante julio y agosto. "No ha habido conversaciones sustanciales con la World Baseball y la Softball Confederation sobre la participación de los jugadores de la Major League en los Juegos de 2020", dijo al respecto el comisionado de la MLB, Rob Manfred a la AFP.

El problema es tal, que en 2008, la última vez que el béisbol se jugó en los Olímpicos, Estados Unidos presentó a una selección formada por peloteros de categorías menores: 17 de Triple A, siete de Doble A y a un lanzador universitario llamado Stephen Strasburg, que luego sería pitcher de Washington Nationals.

Las reglas

En el caso del fútbol, los equipos están formados por juveniles que no han cumplido los 23 años. Pero por acuerdos entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA para hacer más atractiva esta competencia, los técnicos pueden sumar a tres jugadores mayores de edad, abriendo así una mínima posibilidad para que las estrellas asistan a los Juegos Olímpicos. En el caso de Sudamerica, podrían ser Messi, Neymar (Brasil) o James Rodríguez (Colombia), por ejemplo.

De hecho, Neymar lideró a la selección de Brasil que se impuso en los Juegos Olímpicos de 2016, que se celebraron en Rio de Janeiro. Esa medalla de oro, hasta entonces, no la había ganado la selección amazónica, que sin embargo sí ha vencido 5 veces el Mundial de fútbol. Se debe tomar en cuenta ese detalle: que la competencia se celebraba en Brasil y que el jugador necesitaba partidos para recuperarse de una lesión.

Sin embargo, la participación de Neymar requirió de un permiso especial del club Barcelona. "Nos encantaría que Neymar jugara los Juegos Olímpicos, son Juegos que se juegan en Rio de Janeiro y creo que para un deportista como Neymar tener un título como los Juegos Olímpicos es un motivo de orgullo para su país, pero también para el FC Barcelona", dijo en su momento a AFP, El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

El calendario de la NBA no choca

De todos los deportes de conjunto, la NBA es la organización que podría enviar a más estrellas, pues su calendario termina en junio. No obstante, para que hombres como Lebron James o Stephen Curry ( Golden State Warriors) asistan a Tokio, deben estar libres de lesiones y compromisos publicitarios. Incluso hay otros imponderables para otras estrellas, por ejemplo la firma de un nuevo contrato o algún cambio entre organizaciones.

De los 35 jugadores seleccionados para asistir al pasado Mundial de China, donde quedó Estados Unidos séptima, apenas cuatro formaban parte de la elite. LeBron James, Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Lakers), James Harden (Houston Rockets), Eric Gordon (Houston Rockets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), CJ McCollum (Portland Trail Blazers ), Bradley Beal (Washington Wizards ) y Paul Millsap (Denver Nuggets), desistieron de vestir la camiseta.

"Solo puedo decir que no se puede evitar notar y recordar con quién creíamos que íbamos a la guerra y quién no apareció", dijo en rueda de prensa Jerry Colangelo, director de USA Basketball y agregó: "Nadie habría anticipado los retiros que tuvimos". El directivo además advirtió que para conformar el plantel que irá a Tokio, tendrá en cuenta esas ausencias.

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Lebron fue banca de un equipo plagado de estrellas, que se llevó el oro. En Beijing 2008, formó parte de la columna vertebral del quinteto que ganó la dorada. Repitió con la ganadora selección en Londres 2012, pero no asistió a Río 2016, donde siguió la racha triunfal de Estados Unidos.

Por tales trabas, es más fácil ver a grandes nombres de disciplinas individuales que de conjunto, en los Juegos Olímpicos. En Río 2016, por ejemplo, participaron Usain Bolt (atletismo); Mo Farah (atletismo); Michael Phelps (natación), Katie Ledecky (natación), Novak Djokovic (tenis) o Serena Williams en estas justas. Panorama que parece repetirse para 2020.