Probablemente te ha pasado: te atraen los Juegos Olímpicos, pero no disfrutas algunas disciplinas porque no las comprendes. Pues en CNET te echaremos una mano, explicándote rápidamente cómo funcionan los deportes menos conocidos que verás en Tokio 2020. Ahora le toca el turno al bádminton.

¿Qué es bádminton?

El bádminton es un deporte con un recorrido curioso: nació en la India, fue llevado a Inglaterra y reglamentado a finales del siglo XIX por los países occidentales. Debutó en Juegos Olímpicos en Barcelona 1992 y las grandes potencias de la disciplina son los países asiáticos.

Este deporte es parecido al tenis o ping-pong, en el sentido en que hay una red en medio y raquetas, pero tiene sus diferencias. Primero porque no hay una pelota de por medio, sino un volante (también conocido como gallito o pluma y del cual hablaremos más adelante). Vale la pena ver el video abajo, de los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Río, para que tener un contexto.

La protagonista del video es la española Carolina Marín, una de las mejores jugadoras de la actualidad. En Río 2016 ganó la medalla de oro tras vencer a la representante de la India, Sindhu V. Pusarla, por 19-21, 21-12 y 21-15.

En las imágenes, como adelantamos, se reconocen elementos de otras especialidades —las raquetas, malla o red y el espacio limitado. La gran diferencia, como decía es el volante (pluma, plumilla, mosca o gatillo). Este artefacto tiene una forma cónica abierta; el cono está compuesto por 16 plumas insertadas alrededor de una base de corcho semiesférica con un hilo resistente —el volante de plumas de ganso se usa solo para competencias profesionales, y normalmente se encuentran de materiales sintéticos. Como hecho curioso, las plumas deben ser del ala izquierda del animal, todas del mismo lado, para que giren en el mismo sentido.

El interesante diseño del volante, que fue estudiado para el desarrollo del vehículo espacial SpaceShipOne, permite que alcance velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, lo que convierte al bádminton en el deporte de raqueta más rápido del mundo.

La estrategia

El objetivo del bádminton es que el volante caiga sobre el campo contrario o que el rival no pueda devolverlo al área asignada. Detallemos de manera más gráfica cómo se puede dar un punto:

Cuando el oponente no puede devolver el volante y este queda en su lado de la cancha.

Cuando el oponente consigue devolverlo, pero lo manda fuera de las líneas delimitadas.

Si el oponente toca el volante dos veces seguidas antes de que cruce la red. En dobles también se considera falta si lo tocan los dos jugadores del mismo equipo.

El jugador que empieza sacando se elige con un lanzamiento de moneda. El saque se hace desde un área específicamente establecida y debe ejecutarse de manera diagonal, como en el tenis, con un golpe al volante desde abajo de la cintura del jugador. Un detalle importante: cuando el ejecutante tiene un puntaje par saca del lado derecho y si es impar, del lado izquierdo.

El partido se juega a dos de tres sets. Cada set finaliza cuando alguno suma 21 puntos. Si los competidores empatan a 20, se continúa hasta que alguno obtenga una diferencia de dos unidades, es decir, 22-20 o 24-22 y así sucesivamente. Y si esto no se sucediera, el ganador será el primero que llegue a 30 puntos (no se extiende el puntaje más allá de los 30 puntos).

Debido al desgaste y la poca pausa, cuando uno de los competidores suma 11 puntos, hay un descanso de un minuto. Entre cada set, hay un receso de dos minutos. En el segundo set, se cambia de posición de la cancha.

Las reglas

El bádminton realmente es sencillo y comparte algunas reglas con otras disciplinas. Por ejemplo: si el servicio no se hace diagonal, se pierde un punto, como en el tenis o ping-pong. No se puede tocar la malla con el cuerpo o la raqueta, como en el voleibol. Para hacer cumplir estas reglas, cada competencia es vigilada por 12 jueces.

¿Por qué tantos jueces? Porque hay demasiados detalles y el juego es muy rápido. Por ejemplo: además de realizarse debajo de la cintura y dirigirse al ángulo opuesto, al momento del saque, el ejecutante debe:

Golpear las plumas del volante y no la parte de corcho.

Pisar alguna de las líneas que demarcan la zona de saque (esta regla también afecta al receptor).

Levantar un pie antes de golpear el volante.

Como además de los individuales (masculino y femenino), se juega en pareja (masculino, femenino y mixto), las reglas se vuelven un poco más complicadas en los casos de los dobles.

En los dobles, cuando se inicia un set, se escoge qué jugador realizará el primer saque y la recepción. Sin embargo, la posición en la cancha es igual al partido de Individuales: el jugador que saca a la derecha y el que recibe a la izquierda.

Los otros dos jugadores no implicados en la jugada pueden ubicarse donde deseen mientras no impidan la visión del sacador y del receptor.



Si el equipo que ha realizado el saque gana el punto, vuelve a sacar el mismo jugador, pero desde el otro lado de la cancha (según puntos pares o impares, como en los individuales). Mientras que los receptores se mantienen en la misma posición.



Cuando es el equipo que recibe quien suma el punto, entonces pasa a tener el saque, pero no cambia de posición con respecto a la recepción anterior y saca el jugador que se encuentre en el lado correspondiente de la pista según los puntos del marcador.



La idea de lo anterior es que no sea un solo jugador el que siempre saque, sino que se alternen. Se lee complicado, pero en el video anterior de dobles entre la representación de Indonesia y la de Malasia, se puede ver que el sistema de rotación es sencillo.

Al igual que la práctica de un deporte hace mucho más fácil su entendimiento, después de ver algunos partidos de bádminton, nos familiarizamos con su dinámica. Así que aprovecha esta guía y dale una oportunidad a esta genial disciplina.