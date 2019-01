Todos los productos con Google Assistant de CES 2019

Agrandar Imagen Kohler

CES 2019 ya está aquí y, como en los últimos años, puedes esperar una gran cantidad de noticias de productos para hardware que son compatibles con uno –o varios– asistentes de voz.

No es un secreto que Google y Amazon se encuentran en una batalla por la supremacía del hogar inteligente. Como líderes de participación en el mercado, Amazon Alexa y Google Assistant acapararán la mayor parte de las noticias en cuanto a asistentes de voz se refiere. Aquí, les iremos mostrando todos los nuevos dispositivos que son compatibles con Google Assistant.

Verás que muchos de estos productos también son compatibles con Alexa de Amazon, gracias a que los fabricantes de dispositivos desean ofrecer opciones a sus clientes. Sigue leyendo para ver exactamente dónde se encuentra Google en esta guerra de asistentes de voz. También actualizaremos esta publicación con frecuencia a medida que CES siga su curso.

Nuevas cosas que funcionan con Google Assistant

Aquí está la lista actual de productos novedosos que los fabricantes dicen que serán compatibles con la interfaz de voz de Google.

GE Lighting

Luces inteligentes C by GE

La línea actual de iluminación inteligente de GE disfrutará de una estrecha integración con Google Assistant. Llamada C by GE, la línea contiene bombillas LED, interruptores de luz y atenuadores, además de enchufes y sensores inteligentes. Si bien también puede controlar los dispositivos con Alexa, esa configuración requiere un concentrador (o hub) adicional. Sin embargo, los propietarios de dispositivos de Google Home no necesitarán uno. En su lugar, pueden operar luces GE directamente a través de Google Assistant. El soporte para Apple HomeKit también llegará este año.

Agrandar Imagen Currant

Enchufe inteligente Currant Smart Wall Outlet

Esta toma eléctrica inteligente vigila el consumo de energía de los dispositivos que se conectan a ella y te dice cuáles aparatos son los más ineficientes. Eso te ayudará a ahorrar dinero y reducir el desperdicio de energía. Puedes controlar el enchufe con Google Assistant, la aplicación móvil Currant o Alexa si lo deseas.

Sensor de agua D-Link Battery Wi-Fi Water Sensor

Recibe alertas para fugas de agua en el hogar en tiempo real con este sensor D-Link de US$50. Se comunica con la nube de forma inalámbrica y viene con una sonda de 6 pies. También funciona con baterías para que puedas implementarlo en muchos lugares de la casa.

D-Link también tiene un par de nuevos enchufes inteligentes: los tres dispositivos son compatibles con los productos de Google Home y con Google Assistant.

Agrandar Imagen KitchenAid

Pantalla inteligente KitchenAid



KitchenAid ha entrado al ruedo de las pantallas inteligentes con su propio dispositivo. El aparato conectado es resistente a las salpicaduras para resistir los derrames de la cocina. También es uno de un número creciente de pantallas inteligentes con tecnología de Google Assistant.

Agrandar Imagen Kohler

Baño inteligente de Kohler



¿Tienes mucho dinero para gastar y deseas una remodelación del baño que te permita acceder fácilmente a Google Assistant? Considera la colección de baño inteligente de Kohler. Dentro de la línea hay un inodoro inteligente, un baño independiente, un espejo iluminado y un tocador de tres piezas iluminado. Todas tienen luces de acento que puedes controlar a través de los comandos de voz que se le asignan a Google Assistant. También hay un espejo iluminado por voz de Verdera, que viene en los modelos para Google Assistant o Alexa.

Agrandar Imagen Gourmia

Olla inteligente Gourmia 11-in-1 Deluxe Multicooker

El fabricante de electrodomésticos Gourmia presentó un nuevo electrodoméstico de cocina inteligente. El Multicooker Deluxe 11 en 1 de US$150 funciona con los comandos de voz de Google Assistant. También responderá a las instrucciones de voz que le des a Alexa, además de la aplicación móvil Mia de Gourmia.

Agrandar Imagen Klipsch

Barra de sonido Klipsch Bar 40G

La mayoría de los equipos de cine en casa no ofrecen mucho espacio libre para agregar componentes adicionales. Crea un poco más de espacio con la barra de sonido Klipsch Bar 40G de 40 pulgadas. Está diseñada para ofrecer el sonido de varias bocinas en una. También cuenta con soporte nativo para Google Assistant. Eso te ayudará a evitar el desorden adicional al no tener que apretar una bocina inteligente también.



Sarah Tew/CNET

Vuzix Blade



Las Vuzix Blade de US$999 podrían los primeros lentes inteligentes compatibles con Alexa. Sus creadores también dicen que agregarán compatibilidad con Google Assistant en el futuro también. El dispositivo toma video y fotos, y reproduce audio a través de audífonos integrados. También puede mostrar imágenes, videos, aplicaciones y mensajes, directamente en las lentes.

Lee aquí más información sobre las Vuzix Blade.

Reproduciendo: Mira esto: Nuestro Bird Box Challenge y la caída de Apple

El equipo de CNET en Español está en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.

CES 2019: Sigue aquí toda nuestra cobertura.