Apple podría sumar más fans para su lista de series originales con un programa sobre la superestrella de baloncesto y campeón nacional de los Golden State Warriors, Kevin Durant.

La serie, que se llamará Swagger, estaría basada en la historia no sólo de este atleta, sino de otros que aspiran a llegar a la cima del deporte con un contrato de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés), según un reporte de Variety el martes.

Con la serie sobre Durant, podrían haber al menos 11 series sin confirmar de la mano de Apple, como parte de su inversión de US$1,000 millones para crear contenido original. En este proceso ayudarán varios ejecutivos que la gigante de Cupertino se robó de Amazon, incluyendo a Tara Sorensen, (ex directora de programación para niños), Carina Walker (ex ejecutiva de desarrollo Internacional), Tara Pietri (ex directora de negocios). Apple ya cuenta con Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta el verano pasado en Sony y ahora siguen las órdenes de Eddy Cue.

Además, tras estos proyectos están muchos de los nombres más destacados de Hollywood, como los directores y productores Steven Spielberg, Ron Howard y Reese Witherspoon.

Las únicas series confirmadas de Apple son las ya lanzadas Planet of the Apps, un reality de competencia con emprendedores (presentada por Jessica Alba, will.i.am, Gwyneth Paltrow y el emprendedor Gary Vaynerchuk), y Carpool Karaoke, la serie musical adaptada para Apple del segmento de televisión del comediante James Corden. Apple no ha anunciado una segunda temporadas de estas dos series.

Aquí todas las series originales que conocemos que están en alguna fase de producción para Apple, aunque la gigante de Cupertino aún no confirma su apoyo de ellas: