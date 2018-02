Todo lo que necesitas saber de las cámaras del Samsung Galaxy S9 y el S9 Plus

No hemos tenido mucho tiempo con el Samsung Galaxy S9 ni el S9 Plus. Al menos, todavía no. Pero Samsung dejó claro una cosa: la mayor novedad es la cámara.

Asimismo, hubo cambios con un nuevo software, hardware y procesamiento. Sin embargo, no sabremos cuál será el impacto de estos cambios hasta que no hagamos la reseña completa. Lo que puedo decirles son las cosas fundamentales a tener en cuenta y qué tal se sienten esas cámaras al probarlas.

El S9 Plus tiene cámaras duales, pero el S9 no

Si quieres "la mejor cámara" de este ciclo, compra el S9 Plus. Tiene cámaras duales de 12 megapixeles, al igual que el Galaxy Note 8 del año pasado. Una tiene un zoom de 2x y la otra tiene 1x, ambas cuentan con estabilización de imagen óptica. El S9 tiene una sola cámara de 12 megapixeles.

Es una lástima que a pesar de que el S9 tiene la mayoría de las mismas ventajas de cámara que el S9 Plus, no cuenta con la cámara doble. Es una reminiscencia de la diferencia entre el iPhone 8 y el 8 Plus de Apple. Si quieres la mejor cámara de Samsung, el Plus será la respuesta. Pero eso significará comprar un teléfono más grande. Sin embargo, mantente atento para averiguar cómo se comparan las cámaras en la revisión completa, porque estas impresiones se quedan apenas en la superficie comparadas con las futuras pruebas en el mundo real.

La cámara trasera tiene ahora un ajuste de apertura

Las cámaras de los teléfonos no suelen tener diferentes cambios de aperturas para permitir más o menos captación de luz. El Galaxy S9 y el S9 Plus pueden modificar su apertura automáticamente de f2.4 a f1.5 de ser necesario, lo que es una característica única.

Esta ventaja puede permitir fotografías con mucha más luz —hasta 20 por ciento más que el S8, según Samsung. O bien, puede permitir menos luz para fotografías más detalladas en exteriores con mucho sol. Asimismo, permite que las imágenes no se vean difuminadas cuando se toman bajo luz muy brillante. Las fotos de prueba tomadas en la restringida zona de pruebas de Samsung se veían vibrantes. Todo siempre se ve muy bien, sin importar las condiciones de iluminación, en una continuación de las fortalezas de poca luz del Galaxy S8.

La cámara para 'selfie' de 8 megapixeles no cambió mucho

Al igual que las cámaras traseras, puedes esperar un nuevo ISP y más DRAM (memoria de acceso aleatorio dinámica, por sus siglas en inglés) para reducir el ruido en las fotos y mejorar la velocidad y el enfoque. Pero Samsung no promete nada más en particular para las selfies.

Cámara superlenta: Aunque por poco tiempo

La cámara del S9 y el S9 Plus tiene una nueva función que permite hacer videos en cámara realmente lenta. Puede hacer 960 cuadros por segundo. Pero hay algunas advertencias. La función sólo graba a 720p, y sólo graba alrededor de 0.2 segundos de metraje en cámara superlenta a la vez.

El modo comienza a 30 cuadros por segundo, luego espera a que un disparador de movimiento capture a 960 cuadros por segundo. Después de eso, vuelve a 30. A diferencia de los modos de cámara lenta en otros teléfonos, como el iPhone, no puede ajustar después la duración superlenta. Pero puede recorrer los momentos o ejecutarlos hacia atrás, como Live Photos en el iPhone. Espere aproximadamente 6 segundos de acción ralentizada. Se veía genial cuando se hacía girar un fidget spinner. ¿Será útil en la vida cotidiana?

Se puede comenzar a grabar el video en cámara lenta o esperar a que la nueva función de detección de movimiento detecte movimiento en un cuadro y automáticamente empiece a grabar en cámara lenta. Se puede guardar el archivo como un video o como un archivo GIF compartible, o bien, configurarlo como fondo de pantalla del teléfono. En comparación, un iPhone graba videos en cámara lenta a 240 fotogramas por segundo (lo que el S9 también puede hacer).

La respuesta de Samsung al animoji del iPhone X no es grandiosa

AR emoji es una nueva función de la cámara: Toma una foto con la cámara frontal o trasera y se genera una versión similar a Bitmoji de uno mismo, junto con una variedad de GIFs que se pueden enviar a quien sea. Asimismo, se puede animar el nuevo emoji animado de uno mismo como un animoji de Apple al grabarse cerrando los ojos o hablando.

La cara animada era bastante limitada cuando la probé y no reconoció mis sonrisas aunque sí distinguía cuando fruncía el ceño. El parpadeo estuvo bien. Me convertí en un conejo, una cosa extraña como un pescado azul y probé filtros tipo Snapchat que agregaban animaciones y efectos a mi rostro, como sombreros y otras cosas.

Está bien y en ocasiones fue gracioso jugar con esto. Sin embargo, mi avatar virtual no se parecía demasiado a mí (era más halagador), y las grabaciones no transmitían tanto mis emociones.

Samsung dijo que agregará nuevos socios para sus AR emojis, incluyendo Disney.

Espera un enfoque más rápido en las fotos

El nuevo sensor de Samsung con DRAM dedicado, ISP y procesamiento acelerado promete fotografías con mucho mayor detalle. A partir de 12 imágenes que se comprimen genera una sola de mayor calidad en una fracción de segundo. Samsung asegura que hay 30 por ciento menos de ruido que en fotos tomadas con el S8. Hice algunas tomas de prueba alrededor de una habitación bastante bien iluminada y obtuve excelentes resultados, pero no pude ver lo que lograría con poca luz. Tomé instantáneas rápidamente y sin mucha falta de definición. ¿Es tan bueno como lo que hace el Google Pixel 2 o mejor?

Samsung tenía un demo impresionante para mostrar fotos en condiciones de poca luz: una lata con una casa diminuta y autos dentro. A simple vista, se podía distinguir lo que parecía ser una casa pequeña, pero como notó Shara Tibken, de CNET, no pudo capturar los colores o detalles de los objetos en la lata. Cuando usamos la cámara Galaxy S9 para disparar a la lata, capturó el techo rojo de la casita y los autos que circulaban en círculo. (Hice fotos de la lata pero no pude ver su interior y no pude usar otro teléfono para compararlo).

Hay memoria en el sensor de imagen para procesar más rápido fotos y video

El sensor de imagen en el S9 y el S9 Plus tiene una característica interesante: el DRAM dedicado. Eso significa que el sensor tiene su propia memoria para almacenar imágenes y videos, lo que permite procesarlos mucho más rápido.

Se pueden capturar videos en cámara superlenta, así como tomar 12 imágenes rápidamente y luego combinarlas en una toma perfecta. El hardware de la cámara realmente captura 12 fotos y luego las divide en lotes de cuatro imágenes. El software en el teléfono saca lo mejor de ellos y los combina en una sola imagen. El DRAM permite a la cámara procesar imágenes cuatro veces más rápido que el año pasado.

Bixby Vision de Samsung tiene nuevos trucos

Bixby tuvo un lento comienzo el año pasado, pero Samsung agregó algunas nuevas funciones visuales de inteligencia artificial a la cámara. Bixby Vision originalmente identificaba lugares geográficos de interés, tipos de vinos, productos comerciales y texto traducido. Asimismo, podía identificar artículos y, en Estados Unidos, enviarle a Amazon para comprarlos.

En el S9, la función de traducción quedó sobrecargada ya que Bixby incorpora el efecto Word Lens de Google Translate para traducir señales y textos impresos sobre la marcha. Podrá traducir en vivo hasta 54 idiomas y 63 monedas. Otros efectos replican lo que otras aplicaciones pueden hacer, aunque están incorporadas en una plataforma de lanzamiento. Uno se puede aplicar maquillaje virtual y luego comprarlo directamente desde el teléfono (Sephora y CoverGirl trabajarán con Bixby Vision), o bien se pueden escanear alimentos para hacer un conteo rápido de calorías y registrar las comidas.

Un modo de compra escaneará los artículos y permitirá hacer la compra. Nordstrom y Sam's Club serán dos nuevos socios para esa función. Y una nueva función de "lugar" ofrecerá información e instrucciones basadas en lo que se ve en ese momento a través de la cámara.

Google Lens, la plataforma de Inteligencia artifical / realidad aumentada basada en cámaras de Google, logra hacer algunos trucos similares con Pixel 2 y ahora se está extendiendo a otros teléfonos con Android, incluido Samsung. Aún no es claro qué tan bueno será Bixby en comparación.

