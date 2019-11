Todd Phillips, director de Joker, niega que habrá una secuela –por ahora

Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures

Más vale que borres esa sonrisa de tu rostro: la secuela de Joker no está en vías de producción, pese a haber recaudado US$1,000 millones en la taquilla global. El director de la película, Todd Phillips, negó que la historia publicada por The Hollywood Reporter sea cierta. Phillips concedió una entrevista a IndieWire en la que ratificó que "no hay un contrato" firmado con Warner Bros. Pictures para crear una secuela.

The Hollywood Reporter publicó el 20 de noviembre que la continuación de la exitosa película protagonizada por Joaquin Phoenix ya estaría en desarrollo. De acuerdo con el reporte, Phillips habría propuesto en octubre a Toby Emmerich, presidente ejecutivo de Warner Bros. Pictures, la idea de desarrollar varias películas sobre las historias de orígenes de personajes de DC Comics.

Phillips le contó a IndieWire que tal encuentro con Emmerich nunca se produjo y negó que él hubiese propuesto a Warner desarrollar varias historias de origen de personajes de DC Comics. Ratificó que no hay un acuerdo suscrito para una secuela de Joker, lo que no descarta que pueda haberlo en el futuro.

¿Y Phoenix? ¿Regresará para la secuela? La nota no lo dice con claridad, pero en CNET en Español analizamos las declaraciones del actor y los rumores sobre la secuela y todo indica que Phoenix estaría dispuesto a repetir la experiencia si hay un guión que lo justifique.

"No habría pensado en esto como el papel de mis sueños. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en [el personaje]", dijo Phoenix en una entrevista en video con el periodista Peter Travers.

Nota de redacción: El artículo fue actualizado el viernes 22 de noviembre de 2019, a las 11:30 a.m. hora del Este de Estados Unidos (8:30 a.m. PT) para incluir la declaración del director Todd Phillips.