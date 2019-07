Bienvenido a Amazon Prime Day 2019. Después de semanas de anticipación y ofertas adelantadas, el enorme festival de descuentos de Amazon ya ha arrancado y durará hasta el martes 16 de julio. Ten en cuenta que las ofertas están sujetas a cambios y las mejores y más atractivas se pueden agotar rápidamente. Por otro lado, otras ofertas no comenzarán hasta poco después.

Mi primer consejo es que utilices esta herramienta para que no te pierdas de ninguna oferta de Prime Day. Segundo, no te sientas presionado de tener que comprar durante Prime Day porque la mayoría de las ofertas estarán disponibles muy posiblemente durante Black Friday. Así que compra sólo cosas que necesites.

Así que, sin más preámbulos, vayamos a las ofertas.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí.

Las mejores ofertas de dispositivos en Prime Day 2019

La mejores ofertas Prime Day de Cazadores de ofertas

El iPhone 7 por Verizon Visible : US$99 (ahorra US$189). Compra el iPhone por US$199 (precio regular de US$288), paga por lo menos dos meses del servicio ilimitado de Visible (US$40 al mes), obtén un reembolso en la forma de una tarjeta de débito Mastercard prepagada de US$100. La opción aplica para el Moto G7 Power.

: US$99 (ahorra US$189). Compra el iPhone por US$199 (precio regular de US$288), paga por lo menos dos meses del servicio ilimitado de Visible (US$40 al mes), obtén un reembolso en la forma de una tarjeta de débito Mastercard prepagada de US$100. La opción aplica para el Moto G7 Power. Runtopia S1 smartwatch: US$59.99 (ahorra US$40). A este precio, este reloj inteligente es un artículo que todo corredor debe tener.

US$59.99 (ahorra US$40). A este precio, este reloj inteligente es un artículo que todo corredor debe tener. Bocina Bluetooth Tribit Maxboom 360-degree : US$51.99 (ahorra US$18). Utiliza el cupón de US$4 de descuento y utiliza el código de promoción UVL2GRUA para obtener esta bocina resistente al agua en su precio más bajo en la historia.

: US$51.99 (ahorra US$18). Utiliza el cupón de US$4 de descuento y utiliza el código de promoción para obtener esta bocina resistente al agua en su precio más bajo en la historia. Facebook Portal por US$80: Todas las bocinas inteligentes despiertan preocupaciones de privacidad. Pero si quieres videollamadas de alta calidad, el Portal es una ganga por US$80.

Los mejores ahorros en Prime Day

Como esperábamos, algunas de las ofertas más atractivas son de productos de Amazon, que ha reducido los precios en los dispositivos Echo, routers Eero, timbres inteligentes Ring y demás. También encontrarás selecciones de otras comerciantes. Si estás buscando ofertas en otras categorías, sigue deslizando hacia abajo.

Sarah Tew/CNET Los Elite 65t son excelentes alternativas a los AirPods.

Chris Monroe/CNET Si te gusta la idea de un termostato Nest, pero quieres algo con más estilo, considera el GLAS, que tiene una pantalla táctil OLED translúcida.

Chris Monroe/CNET Oferta disponible en Walmart. El Lenovo Smart Clock es un gran reloj despertador, y es atractivo a este precio. Lee nuestro análisis del Lenovo Smart Clock

Optoma fabrica unos de los mejores proyectores del mercado. Y esta oferta representa un gran ahorro.

Runtopia S1 tiene GPS integrado, un monitor de ritmo cardíaco y una caja resistente al agua. Si haces clic en el cupón de 25 por ciento de descuento de la página, podrás obtener el descuento extra.

La olla de presión ya ha estado en oferta en Macy's, y ahora Amazon ha lanzado su propia oferta. Para aprovecharla, tienes que hacer clic en el cupón de US$10 de descuento que aparece en la página de producto antes de añadirla al carrito de compras.

Una oferta exclusiva para los miembros de Prime, el Ring Video Doorbell Pro está a US$80 cuando lo añades al carrito de compras y te preparas para pagar. Así que, sí es como una oferta secreta porque el descuento no se ve reflejado en la página de producto.

Comparado con otros servicios de streaming de música como Apple Music y Spotify, Amazon Music Unlimited ya es una ganga al costar US$7.99 al mes. Esta promoción, que requiere que tengas una suscripción a Amazon Prime y está disponible a los nuevos usuarios de Music Unlimited, te ofrece cuatro meses del servicio por US$1. Después de ese período, tendrás que pagar el precio regular.

Prime Day está a casi dos semanas, pero Amazon ya decidió poner sus bocinas inteligentes en oferta. La Dot no ha tenido un precio tan bajo desde noviembre. Y la segunda generación de la Echo está en descuento a US$70.

Angela Lang/CNET Los precios regulares de Pixel 3 y 3 XL, US$799 y US$899, respectivamente, se verán reducidos en US$26. La oferta es válida en los modelos de 64GB. Lee nuestro análisis del Pixel 3 XL

Sarah Tew/CNET Amazon tiene actualmente el iPad 2017 de 32GB por US$249 que es el precio que encuentras en todas partes. Pero la mejor ganga está en el modelo de 128GB por US$329. Lee nuestra reseña del iPad (2017)

Este paquete incluye el abridor de la puerta del estacionamiento y la cámara de seguridad.

Como todas las ofertas Prime Day, tienes que ser miembro de Amazon Prime para aprovecharlas. Pero, afortunadamente, hay ofertas que no requieren de una membresía, como esta:

No es un gran descuento, pero algo es algo. Los auriculares AirPods vienen con una caja de recarga inalámbrica.

Y ahora que sabes las ofertas vigentes, echémosle un vistazo a las semanas venideras y cómo asegurarte de aprovechar las mejores gangas.

Reproduciendo: Mira esto: Ofertas de Amazon Prime Day: 5 errores que debes evitar

¿Debo suscribirme a Amazon Prime ahora?

El festival de ofertas está disponible solamente para los suscriptores de Amazon Prime. Una suscripción anual cuesta US$119 (o US$13 al mes si no quieres pagar la suma total de una sola vez).

¿Vale la pena? Si te suscribes sólo para aprovechar Prime Day, entonces no. Pero una membresía de Prime te da muchos beneficios, entre los cuales está el envío en dos días gratis y muchas películas y programas de TV gratuitos de Prime Video.

Si no quieres pagar por Prime pero quieres acceso a las ofertas de Prime Day, esta es una estrategia: apúntate para probar gratis Amazon Prime unos días antes de las ofertas. Sólo ten en cuenta que el período de prueba gratis de 30 días es sólo para los suscriptores nuevos.

¿Qué clase de ofertas habrán?

Habrán buenas ofertas, especialmente en dispositivos y productos de Amazon. De hecho, algunos dispositivos de Amazon ya están en oferta. A continuación, ponemos los precios actuales de los dispositivos y su precio de oferta durante Prime Day en 2018.

*Los productos que ya están en oferta están resaltados en negritas.

Muchos de los precios para Prime Day 2019 serían similares a las ofertas del año pasado, pero también es posible que muchas de las ofertas sean aun mejores. De hecho, el Fire TV Cube se estaba vendiendo a US$20, menos de lo que costaba en 2018.

Reproduciendo: Mira esto: 5 beneficios ocultos de Amazon Prime

Dónde y cómo comprar en Prime Day

Usualmente, las compras en Amazon se realizan mayormente desde una computadora. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, si tienes algún dispositivo compatible con Alexa (tableta Fire, bocina Echo), le puedes preguntar a Alexa por las ofertas de Prime Day. Algunas de estas ofertas están disponibles exclusivamente a través de compras por voz.

Los apps móviles de Amazon, por su parte, te permiten aprovechar ofertas mientras andas por la calle. Si estás cerca de un supermercado Whole Foods, podrás obtener un descuento extra por Prime Day. En 2018, los suscriptores a Prime recibieron un crédito de US$10 en Whole Foods.

Finalmente, no te olvides de ser caritativo. El programa Amazon Smile es gratis y es una forma fácil de donar una porción de tu compra a organizaciones caritativas. Sólo tienes que empezar a comprar desde smile.amazon.com en vez de www.amazon.com.

