Nota del editor: Si no has visto The Last Jedi y no quieres que te arruinemos la experiencia, no sigas leyendo. Esta nota tiene muchos spoilers.

Nota del editor 2: En serio. Esto está atascado de spoilers. No sigas si no quieres enterarte de lo que pasa en The Last Jedi.

¿Ya viste The Last Jedi? Si eres como nosotros, seguramente te han quedado muchas dudas y tendrás muchas preguntas sobre lo que podría pasar en el Episodio IX, la última parte de la gran saga de la familia Skywalker, a estrenarse el 20 de diciembre de 2019.

Debajo hablamos de algunos de los mayores cuestionamientos que nos provocó el Episodio VIII. ¿Con qué preguntas te quedaste tú?

Las mayores dudas que nos dejó 'The Last Jedi'

¿Que pasará con Leia?

Como sabemos, la actriz Carrie Fisher murió a fines de 2016. Cuando la princesa es expulsada al espacio en un ataque de la Primera Fuerza, muchos pensamos que ese sería su fin. Pero la General Organa usa la Fuerza para volver a la nave y salvar su vida. Y evidentemente no muere en esta película. A pesar que ya se dijo que el personaje volverá para el Episodio IX, no tenemos idea qué pasará con Leia tras la muerte de Fisher. ¿Morirá como jedi, esfumándose en un instante al estilo de Yoda, Obi Wan y Luke? O, simplemente, la siguiente película comenzará con la noticia de su muerte – quizá con una ceremonia solemne, con llamas quemando su cuerpo como sucedió en Return of the Jedi (1983) con su padre, Anakin Skywalker.

¿Quiénes son realmente los padres de Rey?

A pesar de que Rey y Kylo Ren parecen tener una conversación definitiva sobre los padres de Rey: "No eran nadie", dice ella. "Eran basureros que te vendieron" le dice él, y de la experiencia que tuvo Rey en la cueva que representa el Lado Oscuro de la Fuerza (donde solamente ve su reflejo al infinito), realmente aún no sabemos mucho de los padres de Rey. Simplemente no tenemos mucha información sobre ellos. Recordemos que en The Force Awkens vimos a Rey de niña, sostenida por alguien en las arenas de Jakku, mientras mira a una nave alejarse (todo esto durante la alucinación que le provoca el contacto con el sable de luz de Luke). ¿Quiénes van dentro de esa nave y hacia dónde va? Ya existe el precedente de Luke, a quien dejan con sus tíos Owen y Beru Lars -- él es hermanastro de Anakin -- para que lo cuiden y protejan. Así que no es demasiado enloquecido pensar que a Rey la dejaron sus padres en el planeta desértico con una intención similar, mas no abandonada.

Disney

¿De qué lado de la Fuerza está Kylo Ren?

Esta es la pregunta de los mil millones: Kylo Ren, digno heredero de su abuelo Anakin, está en constante conflicto interno. Cuando mata a Snoke pensamos por un segundo que pasaría al Lado Luminoso de la Fuerza, pero un segundo después descubrimos que es aún más ambicioso de lo que parecía. Incluso lo vimos dudar segundos antes de matar a su padre, Han Solo, en The Force Awakens (2015), y le perdona la vida a su madre, Leia, en The Last Jedi. Si consideramos que, si Leia muere en el Episodio IX, Ben Solo será el último Skywalker, sería raro que el heredero de la familia acabara del Lado Oscuro. Todo dependerá, claro, de lo que pase con Rey en términos de sus orígenes familiares. ¿Y si ella también es una Skywalker?

¿Sobrevivirán los jedi?

Al final de The Last Jedi pasan dos cosas importantes: Luke le dice a Kylo Ren que los jedi seguirán, y vemos los libros sagrados de la religión dentro del Halcón Milenario, lo que indica que Rey los tomó de la isla en el planeta Ahch-To antes de que Yoda le prendiera fuego al árbol sagrado, donde estaban guardados. A Rey le falta aprender muchísimo de la religión, y seguramente usará los libros para eso. Pero, una vez que los lea, ¿se le podrá considerar una jedi? y, ¿podrá pasar su aprendizaje a otros? Debido a la forma en que Luke describió la Fuerza, y por lo que le dice el fantasma de Yoda, está claro que la Fuerza es algo mucho más fluido, flexible y presente de lo que pensábamos antes. Incluso, el canon ha cambiado un poco: en las precuelas, era necesario ser un ser "especial" con altos niveles de "midiclorianos", una sustancia cuya concentración establece el poder potencial de un jedi (Anakin Skywalker posee la mayor concentración en la historia, con 20,000). Ahora, ya que la Fuerza está en todas partes, parece que basta con saber reconocerla y usarla. Eso abre mucho las posibilidades de que haya más jedi.

¿Volverá Luke en forma fantasma?

Luke murió de forma muy similar a Yoda y Obi Wan Kenobi, así que podemos especular que volverá en su versión fantasma en el Episodio IX, sobre todo considerando que aún tiene mucho que enseñarle a Rey. Cuando Obi Wan se sacrifica en A New Hope (1977) y muere bajo el sable de luz de su otrora estudiante Darth Vader, por el resto de la película guía a Luke en el uso de la Fuerza, en particular en el momento en que el joven campesino destruye la Estrella de la Muerte. Yoda, quien también muere frente a Luke, también se le aparece varias veces, y su aparición en The Last Jedi sirve para confirmarle a Luke que todos sus fracasos hasta el momento también tienen sentido y que le servirán para tomar una última decisión y tener un impacto en las circunstancias actuales. Apostamos porque Luke hará lo mismo con Rey en el último episodio.

¿Quién es el niño del establo?

Es imposible dejar pasar el evidente guiño a la continuación del uso de la Fuerza en el universo de Star Wars. Este niño, que según algunos, es un huérfano llamado Temiri Blagg, de quien no se sabe mucho más, salvo que fue abandonado en Canto Bight por apostadores que perdieron todo en el casino. Un dato importante: en la escena final, el niño atrae hacia sí la escoba sin tocarla, lo que sugiere que es sensible a la Fuerza. Recordemos que el director de The Last Jedi ahora ha sido comisionado para crear una trilogía totalmente nueva, que no trate de la familia Skywalker. Siendo que ahora Disney es dueña de la saga -- y que es una empresa a la cual le gusta telegrafiar las cosas con poca sutileza -- ¿sera que la nueva trilogía creada por Rian Johnson (el director de The Last Jedi) tratará del chico del establo? Con Disney, todo es posible.

¿Que pasará entre Finn y Rose?

Honestamente, si no pasara nada poco importaría. Pero debido al tiempo dedicado a estos dos en The Last Jedi, y a la sugerencia de romance al final de la cinta, no nos extrañaría que volvieran como pareja. Eso incluso a pesar de la amistad entre Rey y Finn, que hasta ahora no se convirtió en nada más. Pocos personajes secundarios en Star Wars tienen un hilo narrativo muy sustancioso, y no creemos que eso pase con estos dos. Incluso -- y siendo 100 por ciento honestos -- si J.J. Abrams, el director del Episodio IX, decide desaparecer a estos dos del mapa, poco se habrá perdido.

Jonathan Olley

¿Poe Dameron se volverá el líder de la Resistencia?

Sí. Está clarísimo. Dameron mostró ser un rebelde con causa en The Last Jedi, y el gesto de Leia al final, cuando le dice a los demás que lo sigan, indica que Dameron se convertirá en un líder de la Resistencia. Sobre todo considerando que prácticamente todos los otros líderes, con excepción de Leia, han muerto. El guatemalteco Oscar Isaac ha hecho de Poe uno de los personajes más entretenidos, complejos y tenaces de la nueva trilogía, por lo que queremos verlo más. Quedan un par de docenas de rebeldes de la Resistencia y es obvio que uno de los que tienen más autoridad es Poe. ¿General Dameron? Podría ser.

¿Qué ayuda recibirá la Resistencia?

Pues sea la que sea, esperamos que sea pronto. Como dijimos, quedan unas dos docenas de rebeldes, y está clarísimo que ellos solos no podrán derrotar a la Primera Orden. La Resistencia lanzó una solicitud de ayuda desde la antigua base rebelde en el planeta de sal Crait, pero al final de The Last Jedi no había recibido respuesta -- aunque sabemos que sí fue recibida en algunos rincones de la galaxia. ¿Quién ayudará a la Resistencia? Creemos que lo sabremos en los primeros minutos del Episodio IX.

¿Que será de C3PO, R2-D2 y Chewbacca?

Hasta ahora, la presencia de estos personajes de la trilogía original ha sido entre un desperdicio y un capricho, porque realmente han tenido poco trabajo. La nueva trilogía ha pecado de querer recuperar a demasiados personajes del pasado, e introducir aún muchos más nuevos. Ya dijimos que esperamos que Finn tenga poco que hacer en el episodio final, pero tenemos sentimientos encontrados con estos tres. CP3O nunca ha sido el más popular, así que pueden seguir usándolo como el patiño chocante que no añade nada. Pero, ¿le darán una partida digna a Chewbacca o solamente será el piloto del Millenium Falcon hasta el final, sin mucho más que hacer? ¿Y qué hay de RD-D2? Johnson lo usó bien en The Last Jedi (la escena donde le muestra el holograma de la Princesa a Luke es genial), pero no le da mucho qué hacer. Con la partida de Luke, ¿qué trabajo tendrá ahora RD-D2? ¿seguirá cediéndole la pantalla a BB-8? Creemos que la respuesta es que sí.

¿Volverá Snoke?

Snoke se fue sin decir pío. No sabemos de dónde salió, quién es, ni cómo obtuvo sus poderes y el liderazgo de la Primera Orden. Si consideran que al Canciller Palpatine lo vimos en todas las primeras seis películas, y vimos con detalle cómo fue ganando poder y volviéndose cada vez más malo, el hecho de que Snoke es prácticamente un pie de página de la nueva trilogía no tiene mucho sentido. Nos quedamos con ganas de saber más de él, y no nos importaría que volviera de alguna forma -- aunque sea como un flashback -- para entender más su papel en la creación de la Primera Orden. Una de las teorías más populares sobre la verdadera identidad de Snoke es que era Darth Plagueis, un señor del sith tan poderoso que podía crear vida (así tendrían sentido los poderes sith que manifestaba). De ser cierta esta teoría, Snoke podría regresar.

Disney

¿Dónde están los Caballeros de Ren?

En The Last Jedi se cuenta que Kylo Ren tomó a seis alumnos de la escuela jedi de Luke y se marchó con ellos luego de matar al resto y destruir el lugar. Se supone que estos seis integraron los Caballeros de Ren, secuaces de Kylo Ren y admiradores del legado de Darth Vader. Existe una imagen de Kylo Ren con ellos en una escena en la que enfrentarían a Luke. Esto fue desechado. Nunca se aclara qué ocurrió con ellos. ¿Reaparecerán en el Episodio IX como la guardia pretoriana de Kylo Ren?

¿Qué pasó el sable de luz verde?

Todos recuerdan el sable de luz verde que Luke Skywalker usa en Return of the Jedi. Es una espada láser que el propio Luke construyó, a semejanza de una de los sables de luz que usó Obi Wan Kenobi en las guerras clónicas. Importante, sin duda. Pero, cuando Rey le entrega a Luke el sable de luz azul que perteneció a Anakin, la espada láser ver brilla por su ausencia. ¿Cuál es su paradero? ¿Quién lo usará ahora que Luke no está? Además, lo más importante de todo, ¿cómo Maz Kanata consiguió el sable de luz azul original de Anakin en The Force Awakens? Un misterio que parece queda sin resolución.

¿Quién más tiene la Fuerza?

Ahora que está establecido que Rey no es descendiente de un caballero jedi, y que su dominio de la Fuerza proviene de su sensibilidad y conexión con esta energía, ¿quién más la tiene?, ¿el niño en el establo en Cato Bight será sensible a la Fuerza? Será interesante comprobar si en la nueva trilogía se desarrolla la idea de la existencia de gente sensible a la Fuerza sin que necesariamente pertenezcan a la orden de los jedi, como fue el caso del personaje de Chirrut Îmwe (Donnie Yen) en Rogue One: A Star Wars Story (2016).

¿El lazo entre Rey y Kylo Ren es genuino?

El Líder Supremo Snoke le revela a Rey y a Kylo Ren que fue él quien unió sus mentes, y que todo fue un plan para usar la debilidad de Kylo para atrapar a Rey en una trampa. Pero, la verdad sea dicha, en la escena final, cuando ya Snoke está muerto, Kylo Ren ve a Rey cuando ella está en la compuerta del Millennium Falcon. Ella la cierra, para darle a entender a Ben Solo que, por ahora, la comunicación se suspende. Ya en The Force Awakens, cuando Kylo Ren interroga a Rey en la base Starkiller, le dice "No tengas miedo, yo lo siento también". Está claro que la conexión entre ambos existió siempre y que fue una mentira de Snoke. ¿A qué se debe esya conexión? Ojalá lo sepamos en el Episodio IX.

¿Por qué DJ estaba preso?

De los nuevos personajes introducidos en The Last Jedi, algunos demostraron su importancia en la historia -- como la Vicealmirante Holdo (Laura Dern) --, y otros lucieron desperdiciados. Es el caso de DJ, personaje interpretado por Benicio del Toro. ¿Qué hacía en prisión si podía escaparse en cualquier momento? Con rasgos de Han Solo, al que solo le interesa cobrar su recompensa sin importar quien pague, no hay gesto que redima a DJ al final de The Last Jedi. ¿Lo volveremos a ver? ¿Se podrá reivindicar de su traición, como lo han hecho muchos otros personajes de la saga?

¿Qué vio Rey en el futuro de Kylo Ren?

Rey le aseguró a Luke y Kylo Ren que ella ha visto el futuro y que en esa visión Ben Solo era redimido y abandonaba el Lado Oscuro de la Fuerza. ¿Fue acaso un truco para convencerse a sí misma de que podía ayudarlo? Pero, si la visión es cierta, el Episodio IX podría sugerir que tras el enfrentamiento final entre Rey y Kylo Ren, hay la posibilidad de la redención y de un nuevo orden para la galaxia.

¿Qué tono le dará Disney a la última película de la saga de los Skywalker? ¿Seguirán los chistes?

The Last Jedi es la más divertida de las películas de Star Wars después de la trilogía original, que se caracterizaba por esos momentos geniales como cuando Leia conoce a Luke y Han por primera vez al intentar rescatarla y dice a Luke: "No eres un poco pequeño para ser un stormtrooper". En The Last Jedi, hay muchas bromas de ese tipo, comenzando por el momento en que Poe Dameron se comunica con la nave de la Primera Orden, pide hablar con el General Hux y hace como que no lo oye. Pero, también, el abuso en el uso de las aves porg recordó a muchos de Jar Jar Binks o la presencia de los ewoks en Return of the Jedi. Por otro lado, el momento en que Darth Vader le dice a Luke que es su padre, ¡después de cortarle la mano! es deliciosamente macabro y The Revenge of the Sith es sumamente oscura (basta recordar la pelea entre Anakin y Obi Wan, cuando este último le corta las piernas entre la lava del planeta Mustafar). ¿Qué tono le dará Disney al último episodio de la saga de los Skywalker? Tendremos que esperar hasta el 20 de diciembre de 2019, fecha en que llega a los cines.

