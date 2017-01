T-Mobile regalará Hulu a suscriptores con DirecTV Now

James Martin/CNET

Los nuevos clientes de T-Mobile que se inscribieron en las últimas cinco semanas con la intención de obtener el servicio de streaming DirecTV Now gratis por un año, recibirán un regalo adicional: una suscripción gratis a Hulu por 12 meses.

John Legere, el presidente ejecutivo de la telefónica rebelde, dijo que está ofreciendo esta suscripción a sus clientes nuevos porque el servicio DirecTV Now, que T-Mobile comenzó a regalar en diciembre a los consumidores que dejaron a AT&T, es "insoportable de ver".

La crítica de Legere no viene de la nada. Según los consumidores iniciales del servicio de streaming de DirecTV Now, que salió al mercado a finales de noviembre, había muchos errores en la reproducción de videos, el interfaz era confuso y cuando los consumidores buscaban soluciones al problema, la ayuda al cliente de AT&T, la matriz de DirecTV, no estaba capacitada para solucionarlos todos, reportó The Verge.

AT&T compartió recientemente que unas 200,000 suscripciones de DirecTV Now se activaron durante el primer mes después del lanzamiento el 30 de noviembre.

Según T-Mobile, los clientes que cambiaron de AT&T y se inscribieron a DirecTV Now recibirán un código en las próximas semanas para activar el servicio de Hulu con anuncios. Este servicio normalmente cuesta US$8 al mes.

AT&T no respondió inmediatamente a nuestra solicitud de comentario.