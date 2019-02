© Iain Masterton/incamerastock/Corbis

Dos conocidas aplicaciones de citas, Tinder y Grindr, tendrán que dar explicaciones al gobierno del Reino Unido por la presencia de menores de edad en sus servicios, después de que se reportaran más de 30 casos de niños y adolescentes víctimas de violación, relacionados con el uso de las aplicaciones.

La noticia salió a la luz a través de un informe del diario británico The Times, donde se reporta que las autoridades del Reino Unido realizan una investigación después de encontrar que hasta 30 menores que se dieron de alta y utilizaron ambas aplicaciones fueron violados. El Times explica que las autoridades están investigando otros 60 casos más, que supuestamente relacionan abusos sexuales con el uso de estos servicios.

Jeremy Wright, Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, exigirá a ambas compañías que den explicaciones sobre cómo verifican las edades de los usuarios que utilizan sus aplicaciones.

"Esto es realmente impactante y evidencia aún más que las empresas de tecnología tienen que trabajar mucho más para proteger a los niños", dijo Wright el lunes, en una declaración enviada por correo electrónico al medio fuente. "Voy a comunicarme con estas empresas para saber qué medidas toman para mantener a los niños a salvo, incluyendo sus sistemas de verificación de edad. Si la respuesta no me satisface, me reservo el derecho de ejercer acciones más duras contra ellos".

Un portavoz de Tinder dijo en un comunicado enviado por correo electrónico al Times que su aplicación utiliza "herramientas, procesos automatizados y manuales de revisión líderes en la industria" para mantener a los menores fuera de la aplicación.

El portavoz de Tinder asegura que están evaluando y refinando constantemente sus procesos para evitar el acceso de menores de edad".

Un representante de Grindr dijo al medio fuente que la compañía está "en constante trabajo de mejora" de sus herramientas.

"Grindr está comprometida a crear un ambiente seguro y sin riesgo para ayudar a que nuestra comunidad se conecte, y cualquier cuenta de abuso sexual o cualquier otro comportamiento ilegal es una clara violación a nuestros términos de uso", dijo el representante de Grindr en su comunicado.

Estos hechos llegan poco después de que otra importante aplicación, Instagram, tuviera que reforzar recientemente sus medidas de control para menores de edad.

La red social controlará las imágenes de suicidio y autolesión que se suben en su plataforma, después de que una menor se suicidase en Reino Unido y su familia culpase de ello a la aplicación.