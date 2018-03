James Martin/CNET

Todo parecía un romance con futuro después de que Match Group, la empresa dueña de Tinder, iniciara conversaciones con el app rival Bumble para proceder con su adquisición el año pasado. Sin embargo, repentinamente se acabó el amor, y a diferencia del popular app para encontrar a tu media naranja, esta no "deshizo el match", ni pasó la tarjeta a la izquierda: decidió demandar a su competencia.

Según un reporte de Recode, Bumble decidió demandar a Match Group este miércoles por considerar que su oferta de adquisición del año pasado deliberadamente tuvo el interés de interferir con sus operaciones de negocios, motivo por el cual le pide a la empresa una indemnización de US$400 millones por daños.

A finales del año pasado Match Group inició conversaciones con Bumble para una posible adquisición. Esta empresa ofreció US$450 millones por el negocio de citas rival de Tinder, sin embargo esta oferta se descartó por considerarse muy por debajo de lo que valía realmente esa compañía.

¿Cuál es el problema en este proceso? Aunque pudieron quedar como empresas amigas que intentaron ser algo más, lo cierto es que Match Group decidió hace un mes demandar a Bumble, por supuestos robos de propiedad intelectual.

"No dispuestos a pagar el valor justo por Bumble, Match intentó envenenar a Bumble en el mercado de inversiones al presentar reclamos falsos de propiedad intelectual para menospreciar la plataforma Bumble", dice la demanda.

Según Bumble, Match Group utilizó su posición de posible comprador para recopilar información comercial privada, que luego utilizó en su contra, para frenar otras posibles inversiones en el app y desestabilizar a la compañía.

Ahora ambas empresas se han demandado mutuamente. Bumble cree que el proceso en su contra acabará positivamente para ellos porque no habrían robado propiedad intelectual, aunque aquí hay un elemento que desconoces: Whitney Wolfe Herd, la fundadora y presidenta de esta empresa, también fundó Tinder, aunque la abandonó en 2014, no sin antes presentar una demanda por acoso sexual, según reportó Recode.

Entre Bumble y Tinder no hubo match, pero como dice la canción de John Paul Young, Love is in The Air, no solo en los apps.