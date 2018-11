Tim Cook dice que la regulación de Silicon Valley es 'inevitable'

James Martin/CNET

Es posible que Silicon Valley haya tenido mucha libertad para "moverse rápido y revolucionar cosas", pero los días de los gigantes tecnológicos corriendo a rienda suelta podrían estar llegando a su fin.

Eso es según el propio presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien dice que la regulación de la industria tecnológica ahora es "inevitable".

Hablando en una entrevista con Axios en HBO que se transmitió el domingo por la noche, el director ejecutivo de la compañía más grande que cotiza en bolsa emitió una clara advertencia para Silicon Valley.

"En términos generales, no soy un gran fanático de la regulación", dijo desde la sede de la empresa en Cupertino, California. "Soy un gran creyente en el mercado libre. Pero tenemos que admitir que el libre mercado no está funcionando. Y no ha funcionado aquí. Y creo que es inevitable que haya algún nivel de regulación.

Esa es la gran pregunta que enfrenta Silicon Valley en momentos en que gigantes tecnológicos como Apple, Facebook y Google luchan por su papel en la configuración de la sociedad moderna. Desde la fabricación de los dispositivos y servicios que usamos hasta cómo accedemos a las noticias e incluso cómo lo hacemos, nos comprometemos con la democracia: estas empresas ya no son simplemente pequeñas startups que operan desde un garaje.

Apple se ha enfrentado cara a cara con el FBI por temas de la privacidad en la era del terrorismo; Google se ha visto obligado a responder preguntas sobre un motor de búsqueda censurado que, según se informa, está desarrollando para China. Y solo en la última semana, Facebook ha despertado más dudas en su plataforma durante las elecciones presidenciales de 2016.

Cook abordó algunas de estas preguntas en su entrevista, aunque sin dar muchas novedades. Sobre la diversidad en Silicon Valley, dijo que "desde un punto de vista de género, [Silicon Valley] no ha tenido mucho éxito", pero que las cosas están mejorando.

Sobre el tema de la adicción a los teléfonos inteligentes, Cook admite que todavía está pegado a su teléfono por "varias horas" al día, pero dijo que, al observar sus tendencias a lo largo del tiempo, levanta cada vez menos su teléfono.

Y si la tecnología es un poder para el bien o el mal, la decisión es de los usuarios.

"La tecnología puede ser buena o mala, como usted lo dice" dijo Cook. "Muchas veces no es que el creador se haya propuesto a hacer el mal. Es que no se anticiparon las cosas negativas para las que que podría ser utilizada".



