Tim Cook: 'Facebook debió regularse, ahora ya es muy tarde'

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dio declaraciones sobre diversas situaciones que afectan a la sociedad estadounidense, a su empresa y a compañías vecinas en Silicon Valley.

En entrevista con la cadena MSNBC, el mandamás de la firma de Cupertino dio varios comentarios sobre la situación de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica, sobre DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y sobre la supuesta presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre Apple para generar más empleos en Estados Unidos.

"Yo no estaría en esa situación", dijo Cook a la periodista Kara Swisher refiriéndose a la debacle que vive Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook. "[Apple] podría hacer muchísimo dinero si monetizamos a nuestros consumidores si fueran nuestro producto. Hemos optado por no hacerlo… no vamos a hacer tráfico de tu vida personal".

Pasando al tema que acongoja a su empresa, Cook dijo que es mentira que el iPhone no es fabricado en Estados Unidos. "Estamos fabricando productos en EE.UU.", dijo Cook a Swisher, refiriéndose a que el teléfono es manufacturado en China, pero algunos de sus componentes se fabrican en Estados Unidos.

El vidrio de la pantalla del iPhone se fabrica en Kentucky, los procesadores y chips se construyen en varias partes de Estados Unidos y el módulo de Face ID se fabrica en Texas, dijo Cook. "No necesitamos presión política para crear trabajos en Estados Unidos", dijo el presidente ejecutivo. "Ya lo hemos estado haciendo".

Por último, Cook dio comentarios sobre DACA, un programa que el propio ejecutivo ha defendido. "La situación de DACA es una sobre la cual, como estadounidense, estoy muy ofendido", dijo. "La situación de DACA no es sólo un tema de inmigración; es un tema de moral. No veo este tema como algo para tomar partido, esto es acerca de Estados Unidos, así de simple.".

La entrevista completa será transmitida por MSNBC el viernes, 6 de abril, a las 5 p.m. hora del Pacífico de EE.UU.