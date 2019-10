Tim Cook: No me arrepiento de haber sido honesto sobre mi sexualidad

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, no se arrepiente de haber revelado su orientación sexual hace cinco años.

"Lo que me impulso a hacerlo [revelar su orientación sexual] fue recibir notas de niños que estaban teniendo problemas con su orientación sexual. Estaban deprimidos. Algunos de ellos tenían pensamientos suicidas", dijo Cook en una entrevista con People en Español. "Entonces me decidí. Han existido muchas personas que revelaron su orientación sexual antes que yo y que hicieron posible que yo esté aquí, así que yo tenía que hacer algo para las personas de una generación más joven".

Cook habló por primera vez de su sexualidad en 2014 y lo hizo por medio de un ensayo publicado en Businessweek. "Nunca he negado mi sexualidad, pero tampoco la he hecho pública, hasta ahora. Así que déjenme ser claro: Estoy orgulloso de ser gay. Considero que ser gay es uno de los regalos más grandes que Dios me dio", dijo Cook hace cinco años.

Antes del anuncio de 2014, la sexualidad de Cook era un secreto a voces. El mandamás, que está en ese puesto desde 2011, ha participado en las marchas anuales de empleados de Apple en favor del respeto y derechos de la comunidad gay. Cook es considerado también una de las personas gay más influyentes en el mundo.

La entrevista de Cook con Armando Correa, editor en jefe de People en Español, también abordó el tema de los niños inmigrantes que llegan a EE.UU., mejor conocidos como Dreamers y la campaña de Apple para protegerlos. "Ellos son personas con historias reales detrás de ellos. Y son tan estadounidenses como yo", dijo Cook en la entrevista con Correa. "Ellos son estadounidenses desde cualquier punto de vista, excepto porque les hace falta un papel. Entonces, démosles el papel y hagamos lo que es correcto".

Según People en Español, 443 empleados de Apple son Dreamers, una cifra que representa casi el doble de los 250 empleados en 2017. La entrevista con People en Español es la primera que Cook ofrece a un medio hispano en Estados Unidos.