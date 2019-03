Cook y otros ejecutivos de Apple entorpecen contratos con Hollywood: reporte

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Tim Cook y otros ejecutivos de Apple están revisando tan detalladamente el contenido de video para su servicio de streaming en desarrollo que están afectando negativamente la producción, de acuerdo con un reporte del New York Post.

Agentes y productores involucrados en la producción de este contenido y citados por el Post dicen que hace falta más transparencia y claridad por parte de Apple; califican como "difícil" una relación con la empresa y dicen que los ejecutivos son "entrometidos".

"Tim Cook da comentarios y se involucra", dijo un productor al Post agregando que uno de los comentarios más repetidos por el alto ejecutivo es Don't be so mean! ("¡No sean tan malos!" en español) refiriéndose a que se baje el tono en el contenido.

El reporte del Post no es la primera ocasión en que se menciona lo complicado que es cumplir con los requisitos de Apple. En 2017, Bloomberg publicó un reporte en el que se mencionó que Apple busca contenido apto para toda la familia, evitando el contenido sexual y el uso de groserías, por ejemplo. En septiembre, The Wall Street Journal reiteró el lenguaje familiar que Apple ha hecho imperativo en su contenido venidero.

Una de las fuentes del Post dijo que las personas involucradas en la producción están "irritadas" por los cambios que ha sufrido la planeación y fecha de lanzamiento del contenido. Asimismo, los ejecutivos involucrados en el servicio han tenido que hacer varios viajes a las oficinas centrales de Apple para que se aprueben los cambios.

Otras fuentes del Post sugieren que Apple planea hacer un anuncio del servicio este mes, pero el contenido estaría disponible hasta finales del año y posiblemente en pocas cantidades, sin tantos shows disponibles como la firma hubiera querido.

Apple no dio comentarios al New York Post.

Apple ha hecho oficial su interés en crear contenido de video original. La compañía ha contratado a figuras hollywoodenses como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Damien Chazelle, Steven Spielberg y Reese Witherspoon para escribir y dirigir series y películas que se lanzarían dentro de este rumorado nuevo servicio de video para competir con Netflix y Amazon Prime. El servicio, según rumores, se anunciaría en un evento el 25 de marzo.