Tim Cook recuerda la epidemia de 1918 en un discurso de graduación

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, pronunció el domingo un discurso virtual de graduación para la Universidad Estatal de Ohio. En su discurso, Cook lamentaba que no pudieran estar todos juntos en un evento tan especial, pero expresó optimismo ante los desafíos a los que se enfrentan los graduados al salir de la escuela.

Debido al brote de coronavirus, los funcionarios de la universidad anunciaron el 3 de abril sus planes para realizar una distribución de diplomas virtual, con el fin de cumplir con las restricciones de grandes reuniones El discurso de Cook se remontó un siglo atrás, recordando los logros del presidente Franklin D. Roosevelt, la pionera aviadora Amelia Earhart y el poeta TS Eliot mientras se enfrentaban a los desafíos de ese momento derivados de la epidemia de gripe de 1918.

"Puede ser difícil ver la imagen completa cuando todavía se está dentro del marco, pero espero que uses estas circunstancias poco comunes como una insignia de honor. Aquellos que se enfrentan a tiempos de desafíos históricos con los ojos y el corazón abiertos, siempre inquietos y luchando por siempre, también son los que dejan el mayor impacto en la vida de los demás. En cada época, la vida tiene una forma frustrante de recordarnos que no somos los únicos autores de nuestra historia. Debemos compartir el crédito, nos guste o no, con un colaborador difícil y egoísta llamado nuestras circunstancias", dice Cook.

"Cuando nuestros brillantes planes se vean entorpecidos, como sucederá a menudo, nuestras mayores esperanzas se desvanecerán, pero nos queda una opción. Podemos maldecir la pérdida de algo que nunca llegó a suceder o podemos ver razones para estar agradecidos por ese tirón en el cuello, levantar nuestra vista de la historia que estábamos escribiendo para nosotros mismos y cambiarla por rehacer el mundo", agregó.

Cook continuó describiendo lo afortunado que se sintió cuando fue contratado para trabajar en Apple en 1998 con Steve Jobs, así como la angustia que supuso para él su muerte. "Pero el destino viene como un ladrón en la noche. La soledad que sentí cuando perdimos a Steve fue una prueba de que no hay nada más eterno o más poderoso que el impacto que tenemos en los demás", dijo Cook a los graduados.

"Aquellos de nosotros que podemos mirar hacia atrás en este momento y recordar los inconvenientes e incluso el aburrimiento, podemos considerarnos afortunados. Muchos conocerán las dificultades y el miedo real. Mientras recurrimos a nuestros seres queridos y amigos para que nos consuelen, piensa detenidamente en aquellos cuyo impacto en tu vida es más distante, pero no menos significativo", agregó.