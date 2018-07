Tim Cook da más pistas de las ambiciones televisivas de Apple

Sarah Tew/CNET

Apple, definitivamente, está trabajando en algo en el ámbito de la televisión, pero la empresa aún no está lista para dar detalles.

Tim Cook, presidente ejecutivo, dio pistas sobre las ambiciones de Apple, pero no reveló nada específico, fiel a su estilo.

"Hemos contratado el año pasado a dos ejecutivos muy respetados en la industria televisiva y han estado aquí durante varios meses y han estado trabajando en un proyecto del que no estamos listos para compartir todos los detalles todavía", dijo Cook durante una llamada con analistas luego de dar el reporte financiero del tercer trimestre. "Pero no podría estar más emocionado con lo que está pasando aquí".

Añadió que Apple cuenta con "un gran talento en el área y nos hemos proveído de distintas partes y nos sentimos muy bien de lo que ofreceremos en el futuro".

Durante el año pasado, Apple ha estado anunciando el contenido original que está produciendo, que incluye una asociación con Oprah Winfrey. Sin embargo, no ha revelado hacia dónde está destinado este contenido. Algunos de sus programas, como Planet of the Apps, debutaron en el servicio Apple Music, pero se espera que la compañía lance algo nuevo para todo ese contenido. No está claro si se trataría de un servicio de streaming de video que pudiera competir con Netflix, Hulu, Amazon Prime y otros, o se trata de otro modelo, como un gran paquete de servicios que también incluye Apple Music.

Hace un año la empresa contrató a Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, de Sony Pictures Television, para supervisar "todos los aspectos de la programación de video". Ambos han sido responsables de series como Breaking Bad, The Crown y Rescue Me.

Cuando Apple TV estaba dando sus primeros pasos, la empresa calificó esta cajita de streaming como un "hobby". Pero ya ha pasado a ser cosa serie. Apple no detalla las ventas de Apple TV, pero Cook subrayó que los ingresos y las ventas de unidades aumentaron por "dobles dígitos muy, muy fuertes" durante el tercer trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio. Más adelante este año, Charter Communications empezará a ofrecer TV 4K de Apple a sus suscriptores.

Apple, Netflix y otros han estado disfrutando de los beneficios del cord-cutting, o la tendencia de abandonar los servicios de televisión por cable en favor de paquetes de streaming de video. Servicios como Netflix, Amazon Prime y Hulu ofrecen miles de videos para ver a la carta, mientras que otros servicios como Sling TV, DirecTV Now y YouTube te permiten ver televisión en vivo desde Internet. Y cada vez más se están utilizando aparatos como Apple TV, Roku y Chromecast para ver este tipo de contenido.

El martes, Cook dijo que espera que el cord-cutting vaya a una "velocidad más rápida" de lo que se cree.

"Y estamos muy contentos de estar trabajando en algo, sólo que no estamos listos para hablar de ello a profundidad hoy", dijo.