Tim Cook ayuda a Donald Trump en relaciones con China: reporte

Tim Cook tiene un trabajo extraoficial: ser un consultor para la Casa Blanca.

Un reciente reporte de Politico menciona la interacción que tiene el mandamás de Apple con el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump, y exoficiales de Comercio y del Estado, en un esfuerzo para ayudar con las relaciones del gobierno de Estados Unidos y su homónimo de China.

"De entre todos los titanes tecnológicos, él es probablemente el mejor para lidiar con ambos lados al mismo tiempo", dijo a Politico James Lewis, el exoficial de Estado y Comercio que tuvo el rol de lidiar con las negociaciones con China. "Apple es respetada en Estados Unidos como una de las firmas de mayor valor, y es vista en China como 'imparcial' e 'independiente' que cualquier otra empresa estadounidense".

Politico dice que esta facilidad de Cook para relacionarse con el gobierno chino y estadounidense le ha traído beneficios a la compañía que dirige desde hace casi 10 años. Apple se ha escapado de un impuesto que Trump impuso a productos importados desde China, ya que no afectan al iPhone, iPad y la Mac.

El beneficio de las charlas de Cook con el gobierno chino también tiene puntos a favor, dice Politico. Apple se ha librado de inspecciones y revisiones de productos por parte del gobierno chino a exportadores estadounidenses sin ninguna razón aparente, dice el reporte.

El reporte de Politico no es el primero que destaca esta relación de Cook con el gobierno estadounidense y chino. A mediados del año pasado, The New York Times reportó que Cook actúa como un diplomático además de fungir como presidente ejecutivo de Apple.