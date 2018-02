Tim Cook habla sobre salud, pagos móviles, impuestos y más

James Martin/CNET

Los pagos móviles han tardado en llegar a los consumidores; el negocio de los wearables de Apple está en auge y la atención médica es una gran oportunidad, dijo el martes el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook. También señaló que Apple está satisfecha con las reformas tributarias y confía en el futuro de la compañía.

El ejecutivo hizo estos comentarios en respuesta a las preguntas de los inversionistas durante la reunión anual de accionistas de Apple. La reunión de este año, donde se reeligió a la junta directiva de Apple, fue la primera realizada en el nuevo campus de Apple en Cupertino. Los asistentes ingresaron en el Teatro Steve Jobs en Apple Park para la reunión a las 9 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

Como ya es costumbre, Apple no proporcionó una transmisión de audio o video en línea de su reunión anual, y los reporteros no pudieron ingresar al auditorio con los accionistas y ejecutivos de la compañía. En cambio, se nos exigió ver de forma remota a través de video en un edificio separado. Ejecutivos de Apple, como la jefa de ventas minoristas Angela Ahrendts, y miembros de la junta directiva, como el ex vicepresidente estadounidense Al Gore, asistieron al Teatro Steve Jobs.

El nuevo campus fue un gran atractivo para los asistentes. Apple preparó un registro para los accionistas antes de tiempo, y muchos dijeron que vinieron hasta acá para conocer el Apple Park.

Karen Cary, de Cupertino, llevó a su padre de 88 años, Heinz Ruther, de Mountain View, a la reunión para echar un vistazo al Apple Park y conocer a Cook, pero también para escuchar hablar sobre "el futuro".

"Todos tenemos iPhones aquí", dijo Cary, quien dijo haber "crecido con Apple" en el vecindario. "Pero hay toda el área de televisión, autos automáticos, sistemas de salud" y varias otras áreas en las que Apple podría entrar.

Sobre los pagos móviles

En octubre de 2016, Cook dijo que Apple iba a acabar con el dinero en efectivo. Pero el martes, parecía menos seguro de que eso sucedería pronto. "Espero que todavía esté vivo para ver la eliminación del dinero", dijo Cook durante la reunión de accionistas.

"Los pagos móviles han tenido un despegue más lento de lo que yo hubiera pensado", dijo Cook. Pero dijo que ha visto una "adopción muy rápida" en los últimos 12 meses, especialmente en partes del mundo que no parecen obvias, como Rusia y China.

Oportunidades en el mercado de la salud

En Estados Unidos, las empresas no siempre están motivadas a fabricar productos de atención médica innovadores porque están enfocadas en lo que Medicare o Medicaid les pueden reembolsar, dijo Cook. "Eso no siempre es lo mejor para el paciente", dijo.

"Estamos en esta posición realmente excelente de que podemos hacer lo que siempre hemos hecho, que es mirar la situación de la misma forma en que el usuario la mira", dijo Cook. "Podemos preguntarnos, cómo podemos mejorar la salud del usuario, sin preocuparnos si podemos convencer al gobierno federal de que nos reembolse o no. Esta es un área en la que Apple puede hacer contribuciones importantes con el tiempo".

Los 'wearables' crecen como la espuma

Cook dijo que el negocio de wearables de Apple wearables – que incluye los AirPods, el reloj inteligente Apple Watch y los audífonos Beats– es casi del tamaño de una empresa perteneciente a la lista de las Fortune 300.

Investigación y desarrollo

Apple gastó US$12,000 millones el año pasado en investigación y desarrollo, dijo Cook, y la mayor parte de eso se gastó en California. Este año, Apple planea gastar US$16,000 millones en gastos de capital, dijo.

"Esa es una cifra extraordinaria, pero sólo muestra nuestra confianza en el futuro de Apple", dijo Cook.

Apple adquirió 19 compañías el año pasado y está "constantemente" buscando más compras, agregó Cook.

Impuestos, impuestos, impuestos

Los empleados comenzaron a mudarse a la sede de la "nave espacial" en abril y, finalmente, 12,000 trabajarán ahí de manera permanente. El número de empleados de Apple se ha disparado desde sus primeros años, y superó a sus antiguas oficinas en 1 Infinite Loop, que albergaba a unos 2,800 empleados. Cook dijo a principios de este año que Apple planea abrir otro campus en Estados Unidos, aunque aún no ha revelado en dónde.

El anuncio se hizo en enero, después de que Apple se anotó una victoria en el Congreso de EE.UU. para recuperar su efectivo en el extranjero a una tasa de impuestos más baja. A partir del primer trimestre que terminó en diciembre, Apple tuvo un récord de US$285,100 millones en efectivo, con la mayor parte de eso en el extranjero.

La empresa pagará US$38,000 millones en impuestos para devolver el dinero a EE.UU. Apple dijo que planea invertir US$30,000 millones en Estados Unidos durante los próximos cinco años mediante la construcción de su nuevo campus y la creación de 20,000 nuevos empleos. Considerando el gasto actual, el impuesto a las ventas de productos y los impuestos sobre los salarios de los empleados, Apple espera contribuir con US$350,000 millones a la economía de los EE.UU. durante ese período.

Cook dijo el martes que, en el futuro, las pequeñas y grandes empresas generarán la mayor parte de su dinero en el extranjero. Con el sistema anterior, las empresas pagaban un impuesto del 40 por ciento sobre el dinero que traían de vuelta a Estados Unidos, además de los impuestos ya pagados en el extranjero. Eso significaba que todos guardaban su dinero en el extranjero. Apple siempre ha pedido reformas tributarias para devolver su dinero a los Estados Unidos.

"Podríamos haberlo dejado donde no fuese pagado", dijo Cook. "Pero dijimos que queremos pagar y queremos utilizar los beneficios residuales para invertir en este país".

Un inversionista le preguntó a Cook si Apple planeaba emitir un dividendo especial o posiblemente duplicar el dividendo dado a los inversores. Dijo que no es "fanático" de los dividendos especiales, pero señaló que Apple aumenta sus dividendos cada año. Se negó a especificar la cantidad para este año.

Con la colaboración de Laura Martínez.