TikTok ordenó eliminar contenido de usuarios 'feos' y 'pobres': reporte

James Martin/CNET

Los creadores de TikTok ordenaron a moderadores del app a eliminar las publicaciones creadas por usuarios considerados como feos, pobres o discapacitados, según documentos internos obtenidos por el medio The Intercept. Estos mismos documentos también demuestran la indicación de censurar los discursos políticos dentro de las transmisiones en vivo de TikTok.

En los documentos obtenidos por The Intercept se le indica a los moderadores eliminar todo el contenido de usuarios que tuvieran una "forma corporal anormal" como sobrepeso o personas demasiado delgadas, "mal aspecto facial" o deformidades faciales. El documento también indica que los videos que sean grabados en ambientes en mal estado como barrios marginales, campos rurales y viviendas en mal estado también deberían ocultarse a los nuevos usuarios.

TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía con sede en Beijing, China, por lo que los documentos obtenidos por The Intercept fueron redactados en chino y después traducidos al inglés para su uso global.

Un vocero de TikTok dijo a The Intercept que los documentos obtenidos eran lineamientos que actualmente no estaban en uso o que incluso, nunca fueron puestos en práctica. En cuanto a la política que instruye a los moderadores a eliminar videos en los que aparecen personas no atractivas, discapacitadas o pobres, el vocero dijo que estas reglas fueron planteadas con el fin de prevenir el acoso cibernético o bullying dentro de la plataforma.

El Wall Street Journal reportó el 15 de marzo que TikTok no utilizara moderadores en China para monitorizar el contenido creado fuera del país asiático.