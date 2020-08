TikTok demanda a Trump por veto en Estados Unidos

Angela Lang/CNET

TikTok dijo que demandó al gobierno de Donald Trump tras la orden ejecutiva que prohibiría la aplicación de videos cortos en Estados Unidos a partir del 20 de septiembre.

La demanda fue presentada el lunes 24 de agosto ante el Tribunal de EE.UU. para el Distrito Central de California, según el New York Times. En una publicación en el blog de la compañía, TikTok dijo que la orden de Trump no siguió el debido proceso ni proporcionó "evidencia de que TikTok sea una amenaza real". La orden ejecutiva tampoco pudo justificar sus "acciones punitivas", dijo la empresa.

TikTok también indicó que se le privó de la oportunidad de responder y que las preocupaciones de seguridad nacional vinculadas a la aplicación no tienen fundamento.

"La orden ejecutiva no se basa en preocupaciones genuinas de seguridad nacional", se lee en la denuncia, según TikTok. "Expertos independientes en seguridad nacional y seguridad de la información han criticado la naturaleza política de esta orden ejecutiva y han expresado dudas sobre si su objetivo de seguridad nacional declarado es genuino".

Trump firmó el 6 de agosto una orden ejecutiva que prohíbe cualquier transacción realizada entre empresas en Estados Unidos con ByteDance, la empresa matriz de TikTok. La orden estipula que los datos que recoge TikTok "amenazan con permitirle al Partido Comunista de China acceder la información personal de los estadounidenses" y que podría permitir que China rastree la ubicación de empleados y contratistas federales. Bajo la orden ejecutiva, TikTok sería prohibida en Estados Unidos a menos que otra empresa comprase el app. Esta acción llega después de que Indian prohibió en junio a TikTok y otros 58 apps chinos citando preocupaciones por la seguridad nacional.

TikTok sostiene que nunca ha entregado datos de sus usuarios en Estados Unidos al gobierno chino, y que no lo haría aun cuando se lo pidieran. La empresa también negó que censura contenido crítico del gobierno chino. Los analistas de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, le dijeron a la Casa Blanca que es posible que los oficiales de inteligencia chinos utilicen TikTok para interceptar datos "para penetrar los teléfonos inteligentes", pero que no hay evidencia de que esto haya pasado, según un reporte de The New York Times.

TikTok dijo en un blog la semana pasada que la orden ejecutiva de Trump puede "socavar la confianza de las empresas globales en el compromiso de Estados Unidos con el estado de derecho, que ha servido para atraer la inversión e impulsado décadas de crecimiento económico en Estados Unidos". La empresa china dijo también que la orden "establece un peligroso precedente para el concepto de libre expresión y libre mercado".

Microsoft está interesada en comprar los servicios de TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para el 15 de septiembre, antes de que entre en efecto la orden ejecutiva. Trump dijo que si la adquisición se concreta, el Tesoro de Estados Unidos debe obtener una tajada del dinero, aunque esta aseveración también pueden encontrarse con desafíos legales. Twitter ha sostenido negociaciones preliminares para la adquisición de TikTok, según The Wall Street Journal. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos utilizan TikTok, según la empresa.