Resulta fácil imaginar por qué Stephen King, Guillermo del Toro y Neil Gaiman son devotos admiradores de la película mexicana Tigers Are Not Afraid -- llamada Vuelven en México --, escrita y dirigida por la realizadora Issa López, pues el filme es un cuento de hadas con elementos de horror que aborda los efectos de la violencia en los niños de una ciudad de México.

TIGERS ARE NOT AFRAID, directed by Issa Lopez: this is one terrific film, both tough and touching. Two minutes in, I was under its spell. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2017

La película se estrenó en México en 2017 pero durante estos dos años recorrió festivales de cine de todo el mundo especializados principalmente en el género de horror. En 2019 el servicio de video on demand Shudder, perteneciente al canal AMC, adquirió los derechos para exhibir Tigers Are Not Afraid en cines selectos de Nueva York, Los Ángeles y Toronto (en Canadá) desde el 23 de agosto, expandiendo luego las ciudades a lo largo de Estados Unidos desde el viernes 30 de agosto.

CNET en Español tuvo acceso a la película, que trata sobre una niña, Estrella (Paola Lara), cuya madre ha desaparecido y decide usar los tres deseos que su maestra de escuela le dio durante un tiroteo que obligó a que toda el aula se lanzara al piso. El primer deseo es pedir que su madre regrese, lo que en efecto ocurre, borrando los límites entre lo fantástico, el más allá y la violenta realidad de la calle en la que vive.

Tras esta introducción, pudiera pensarse que Tigers Are Not Afraid seguiría la ruta del famoso relato de horror The Monkey's Paw (1902), de W.W. Jacobs, en la que tres deseos generan resultados contraproducentes para quien los pide. Pero no es así del todo, pues la película quiere contar una historia original y nunca pierde de vista sus temas centrales: el efecto de la "guerra de la droga" en los niños y el paulatino abandono de ciertas zonas de la ciudad por el éxodo de familias huyendo de la violencia.

Pero la directora López, consciente de que esa historia ha sido contada antes, introduce el elemento fantástico. En Tigers Are Not Afraid los grafitis cobran vida y reflejan los estados de ánimo de los protagonistas. Estrella, temerosa de quedarse sola en casa, huye y se queda a vivir con un grupo de cuatro niños que viven en la calle. Son huérfanos, pues sus padres han sido asesinados por los carteles de la droga. Su líder es El Shine (Juan Ramón López), quien al principio no quiere aceptarla. El Shine ha robado el teléfono móvil de un temido hampón, lo que ocasiona que el grupo sea perseguido implacablemente. Además, a Estrella la sigue una presencia sobrenatural: los fantasmas de los padres que han sido asesinados por los carteles de droga.

Hay ecos de Los olvidados (1950) de Luis Buñuel, por dar protagonismo a un grupo de niños que viven en medio de la pobreza y la violencia, pero también evoca películas como Pan's Labyrinth (2006), de Guillermo del Toro, en la que la fantasía de los cuentos de hadas se introduce en ambientes contemporáneos y adquiere un tono sombrío y atemorizante.

Es el mismo caso del filme The Company of Wolves (1984), de Neil Jordan, y la novela The Ocean at the End of the Lane (2013), de Neil Gaiman, que reinventan cuentos de hadas para usarlos como metáforas de los temores y ansiedades que experimentan los niños.

En la película Vuelven o Tigers Are Not Afraid se nota la influencia del realismo mágico asociado al escritor colombiano Gabriel García Márquez pero también hay ecos de Jorge Luis Borges, autor argentino obsesionado con la imagen del tigre, animal al que le dedicó muchos poemas.

Los niños y la ciudad. Los carteles y los fantasmas de sus víctimas. Caminos que se cruzan en una urbe deshabitada, sin adultos, en la que nadie repara en los niños protagonistas. Una ciudad fantasma, en la que Estrella, El Shine y sus amigos (Morro, Pop y Tucsi) conservan cierta inocencia. Han construido a su alrededor un mundo fantástico en el que son guerreros y tigres. Los tigres no tienen miedo.

Issa López introduce el horror poco a poco, con mesura, hasta acentuar su presencia en el tercer acto, en el que hay varios jump scares que te harán saltar de tu asiento. López logra llevarle el pulso a la historia, que logra sostener con éxito la fantasía, el horror y la denuncia social, sin perder de vista al verdadero corazón de la película: los niños protagonistas.

La cámara de López es el sexto integrante del grupo de niños huérfanos. Los grafitis van contando su historia, como si fuesen códices mayas. Desamparados, los protagonistas infantiles de Tigers Are Not Afraid deben recurrir a los cuentos, a la fantasía, para trascender el horror y la pena.

Un dato sustantivo: pese a nutrirse profundamente de la cultura mexicana y de abordar una historia que toca de cerca, especialmente, a los países latinoamericanos con sus grandes índices de violencia urbana, Tigers Are Not Afraid ha conectado con audiencias estadounidenses. En la página Web Rotten Tomatoes, por ejemplo, el filme se ha erigido en la película de horror mejor valorada de 2019: 96 por ciento.

Nominada a nueve premios Ariel en México en 2018 —obtuvo dos, a mejor maquillaje y actor revelación— Tigers Are Not Afraid fue estrenada en México el 2 de noviembre de 2017 bajo el título de Vuelven, por lo que ya está disponible en Blu-ray en Amazon México.

En Estados Unidos fue estrenada el 23 de agosto en cines limitados de Nuevas York y Los Ángeles, así como en Toronto, Canadá, con miras a expandir su exhibición a nuevas ciudades de EE.UU. desde el viernes 30 de agosto y durante septiembre, mes en el que debutará en el servicio de video on demand Shudder del canal AMC. Si deseas saber si la película se exhibirá en un cine de tu ciudad, consulta la página Web oficial de Tigers Are Not Afraid.