Tiger King and I: Las grandes revelaciones del extraño episodio extra

Netflix

Es cierto que el nuevo capítulo de Tiger King, disponible desde este 14 de abril con subtítulos en Netflix, no agrega material muy valioso y parece un recurso para explotar el morbo que ha desatado la docuserie. Sin embargo, si rasgamos a fondo, encontramos algunas cosas que resultan interesantes.

El nuevo episodio, llamado The Tiger and I, está conformado por una serie de entrevistas realizadas por Joel McHale (The Soup) a algunos de los protagonistas del show, que se estrenó el 20 de marzo en el servicio de streaming. Primera decepción: no aparecen Joe Exotic ni Carole Baskin. De entrada, el capítulo va perdiendo.

Posteriormente, el humor que maneja McHale es muy flojo y en las entrevistas luce demasiado relajado, casi como si le costara comprender su papel en este trabajo. Por citar un ejemplo, es mucho más profundo y dedicado David Spade, en su canal de YouTube, cuando entrevistó a parte del elenco.

CNET en Español

Dicho lo anterior, revisemos las confesiones más reveladoras que nos dejó The Tiger and I.

Solo un extrabajador mantiene cierta empatía con Joe Exotic

No nos sorprende. Después de todo, Joe Exotic trató mal a su personal. Como se describe en este episodio añadido, le gritaba a los trabajadores sin razón alguna. Al bueno de John Reinke, el hombre de las piernas de titanio, le incendió el carro que usaba para trasladarse, por ejemplo.

Todos los entrevistados concuerdan en que Joe debe pagar por el daño que hizo, pero solo Kelci Saffery mostró cierta empatía con el ahora c condenado a 22 años de cárcel. El extrabajador no está cómodo con la idea de que Exotic pueda morir tras las rejas. Y detalló cómo su exjefe cocinaba cada Día de Acción de Gracias para los más pobres. "Incluso regalaba su chaqueta a quien la quisiera", afirma Saffery.

Un oso le quitó dos dedos a una persona

Joshua Dial, el hombre que se encarga de la campaña política de Joe Exotic, confiesa que vio en directo cosas únicas en este zoológico. Además de la muerte que presenció (y que detallaremos más adelante), asegura que vio en vivo y directo como un oso le quitó dos dedos a una persona, aunque no detalla si fue un visitante o un empleado del local. Esta es solo una de varias anécdotas que cuenta este personaje en el nuevo episodio.

Netflix

Los Lowe: Carole es una asesina

Jeff y Lauren Lowe no tienen dudas: Carole Baskin asesinó a su esposo. Aunque no muestran pruebas, no titubean cuando se les pregunta sobre la responsabilidad de la némesis de Joe Exotic en la desaparición de Jack Don Lewis. Esto echa más leña al fuego, pues Baskin ha aparecido en los últimos días, en varios medios de comunicación, lamentando que los espectadores de Tiger King se centraran en su vida privada y no en los daños que Exotic le había hecho a los animales.

Travis se dio cuenta del "error" antes de morir

Probablemente una de las declaraciones más fuertes del nuevo episodio. Dial, quien presenció la muerte de Travis, el exnovio de Joe Exotic, cuenta en detalle este momento. Como se recordará, el fallecido explica fuera de la imagen de una cámara de seguridad que el arma estaba descargada y, se da a entender que tenía el arma apuntando a cabeza, pero el arma sí estaba cargada. "Creo que por unos segundos se dio cuenta de su error, lo vi en sus ojos", dice Dial en la entrevista. Es un momento realmente triste.

Joshua Dial necesita ayuda

Dial parece que fue el más afectado (y con razón) de todo lo que sucedió en el zoológico y eso que no debía manipular animales. El exjefe de campaña de Joe Exotic aseguró que le obligaron a trabajar en la oficina en la que vio morir a Travis y donde quedó un hueco por la bala que ocasionó la muerte al joven.

El aspirante a asesor político confeso que no se le brindaron asesoría psicológica para superar su trauma y que por eso tiene su vida detenida. Para poder pagar su terapia, Dial abrió un GoudFoundMe.

El chamán que empeoró a Joe

Dial cuenta que así como él no recibió ayuda psicológica, Exotic tampoco asistió a un especialista para hablar de la muerte de Travis. "Fue a un chamán y de ahí empeoró", explica Dial. Imagine lo que significa "empeorar" en un personaje con tantos problemas como los que muestra Exotic.

Courtesy Netflix

Matar por matar

Junto con Dial, Rick Kirkman es quien más aporta material valioso en este capítulo añadido. El que en principio iba a ser el productor del reality show de Joe Exotic, cuenta cómo el protagonista no tenía ningún remordimiento a la hora de matar animales. Detalla una anécdota que había contado a una página web, pero aquí es mucho más gráfico. Resulta que una señora deseaba deshacerse de un caballo, que había envejecido. Joe Exotic acepta al animal, pero apenas la dueña se va, lo mata y se lo da de comer a sus tigres.

Joe le tenía miedo a los Tigres

Y esta es la mayor revelación de todo el capítulo: el rey de los tigres le tenía miedo a los felinos. Según Kirkman, en las tomas que se le ve con los felinos, uno de ellos estaba ciego y el otro estaba dopado. Probablemente sea la mejor metáfora de un individuo que terminó engullido por el personaje.