¿Tienes Windows y alguien está robando tu Wi-Fi?

A veces una contraseña para acceder a tu red Wi-Fi no es suficiente para prevenir que un vecino o algún extraño robe tu conexión de Internet. Podrás notar que los sitios web, videos y transferencias de archivos no descargan o se realizan tan rápido como solían hacerlo. Pero el problema radica quizás no en el robo de la conexión, sino en que muchos dispositivos están tratando de compartir una conexión lenta.

Para llegar al meollo del asunto, puedes utilizar un app gratuito para Windows. Así que, manos a la obra.

Paso 1: instala una copia de Who Is On My WiFi (Quién está utilizando mi Wi-Fi, o WIOMW, por sus siglas en inglés).

Paso 2: después de abrir el app, sigue los pasos que te indica la tutoría, y así se iniciará la primera (y probablemente segunda) revisión de tu red.

Puedes configurar el rango de puertos que será escaneado, pero no es necesario.

Nicole Cozma/CNET

Verás una lista de direcciones IP aparecer en la ventana del app después del escaneo. Cada uno será identificado por dirección MAC y el IP local (el que tu router/switch/módem asignó).

Paso 3: empieza a identificar cada uno de los dispositivos conectados a tu red.

Si hay muchas conexiones (como se muestra en la imagen de arriba), lo más fácil será que conectes al Wi-Fi un aparato a la vez para que puedas empezar a etiquetarlos. Para etiquetarlos, haz clic en la caja de Descripción, escribe el nombre y luego haces clic en Guardar en la esquina superior derecha.

Si ya sabes cómo obtener el IP local y la dirección MAC de tus dispositivos, puedes utilizar estos consejos para etiquetar los dispositivos. Por ejemplo, podrás ver el IP local si le das un toque a la red Wi-Fi al que está conectado un dispositivo Android.

Nicole Cozma/CNET

Paso 4 (opcional): si te das cuenta de que alguien en efecto te está robando la conexión de Wi-Fi, debes cambiar tu contraseña. Si tienes un router inalámbrico, puedes accederlo con las credenciales que usaste para configurarlo. Si tienes un combo módem/router de tu proveedor de Internet, el proceso para cambiar la contraseña es un poco más engorroso. Busca la marca y el modelo de tu módem para encontrar las credenciales predeterminadas (los proveedores de Internet no cambian estas credenciales con frecuencia). Si aún no puedes acceder, contacta a tu proveedor de Internet para reconfigurar tu contraseña.

Acuérdate de que algunos aparatos están conectados directamente a tu red, y por ello no tienen soporte Wi-Fi. Aparecerán, entonces, con un "no" en el listado de aparatos conectados a Wi-Fi.

¿Qué herramientas utilizas para asegurarte que nadie te está robando la conexión o que el Wi-Fi esté funcionando correctamente? Comparte tus consejos en la sección de comentarios abajo.